Na sygnale, odcinek 728: Okrutna zemsta Strzeleckich na Romku! Piotrek wbije mu szpilę, a Martyna go jeszcze dobije - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 728 – środa, 14.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 728 odcinku "Na sygnale" Piotrek przygotuje dla Martyny ogromną niespodziankę! Strzelecki, w tajemnicy przed żoną, zarezerwuje dla nich pobyt w hotelu nad morzem, spakuje jej rzeczy, a także odda Lidzię (Hanna Seń) pod opiekę dziadków. A następnie przyjdzie po nią na motocyklu przed ich stację w Leśnej Górze, gdzie akurat Strzelecka będzie kończyć wspólny dyżur z Romkiem, z czego jej mąż doskonale będzie zdawał sobie sprawę.

I z tego względu w 728 odcinku "Na sygnale" nie zjawi się tam przypadkiem tylko specjalnie, gdyż będzie chciał w ten sposób pokazać rywalowi jego miejsce w szeregu. Tym bardziej, w perspektywie jego ostatniego zbliżenia do jego żony i podejrzeniu, że Martyna coś do niego poczuła! Dlatego odegra tą scenkę na jego oczach!

- Cześć Martynka! Porywam cię! - oznajmi radośnie Piotrek.

- Kochanie, padam z nóg po dyżurze - przyzna Martyna.

- Wystarczy, że usiądziesz, przytulisz się mocno. W sakwach są twoje rzeczy. Lidzia u dziadków - zacznie wymieniać Strzelecki, czym sprawi, że żona od razu się rozmarzy!

Piotrek odgryzie się Romkowi w 728 odcinku "Na sygnale"!

I w tym momencie w 728 odcinku "Na sygnale" przekona ją do wyjazdu! Tyle tylko, że jeszcze nie będzie wiedziała, gdzie! A gdy Piotrek uchyli rąbka tajemnicy, to do ich rozmowy włączy się Romek, który stanowczo zaprotestuje, mając na uwadze troskę o ich oboje! I niestety tym sobie nagrabi, gdyż Strzelecki potraktuje to jako atak, na który od razu ostro odpowie!

- To gdzie jedziemy? - spyta Strzelecka.

- Nad morze! Jest sztorm dekady. Będzie super, obiecuję! - wyjaśni ratownik.

- To kawał drogi. Nie za zimno na taką podróż? - wtrąci się zatroskany Romek.

- Martynie przy mnie nigdy nie jest zimno - odgryzie mu się Piotrek.

A co gorsza wtedy w 728 odcinku "Na sygnale" do męża dołączy i odrzucona wcześniej przez niego Martyna! Strzelecka rzuci się Piotrkowi na szyję i zdecydowanie stanie po jego stronie, czym tylko dobije Romka...

- Wieczór w hotelu z sauną, masaż - ucieszy się Martyna, po czym na oczach Romka zacznie całować męża.

Martyna stanie po stronie męża w 728 odcinku "Na sygnale", ale szybko tego pożałuje!

I niemal od razu w 728 odcinku "Na sygnale" wsiądzie na motocykl, przytuli się do męża i wyruszy z nim w trasę, zostawiając smutnego Romka zupełnie samego! I choć małżonkowie nic sobie nie zrobią z urażenia ich kolegi, to szybko zrozumieją, że to właśnie on miał rację, gdyż faktycznie po drodze straszliwie zmarzną!

I mimo iż otwarcie tego nie przyznają, to z ich 1 przystanku na trasie da się to wyczuć! A potem w 728 odcinku "Na sygnale" będzie tylko gorzej! I wówczas już w ogóle pożałują, że jednak nie posłuchali troskliwego Romka, a tym samym nie ochronili się przed kolejnym dramatem, do którego dojdzie w barze przy stacji benzynowej, gdzie zatrzymają się, aby się ogrzać!