Na sygnale, odcinek 726: Romek odrzuci uczucia Martyny! Nie będzie spodziewał się takiej reakcji - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 729: To ona zastąpi zmarłego Kubę w Leśnej Górze. Nowa ratowniczka Róża to córka psychopaty Potockiego? - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 726 – wtorek, 13.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 726 odcinku "Na sygnale" Martynę zacznie poważnie niepokoić dziwne zachowanie Romka. I nic dziwnego, gdyż swego czasu będą ze sobą naprawdę blisko, gdyż mocno połączy ich sprawa Felka (Dawid Latushkin), ale teraz ratownik się od niej mocno zdystansuje i zacznie jej unikać, a ona nie będzie wiedzieć czemu!

Tym bardziej, że w 726 odcinku "Na sygnale" Strzelecka nie będzie świadoma jego konfrontacji z jej mężem, który po ostrzeżeniach Lisieckiego (Kamil Błoch) i własnych ich obserwacjach zaczął podejrzewać, że coś może ich łączyć! I choć Romek stanowczo temu zaprzeczył, to jednak Piotr ostrzegł go, że Martyna może coś do niego czuć!

Martyna skonfrontuje się z Romkiem w 726 odcinku "Na sygnale"!

I właśnie z tego względu w 726 odcinku "Na sygnale" Romek będzie się dalej dystansował od Martyny! Ratownik nie będzie chciał wchodzić między Strzeleckich, tym bardziej, że obieca to przecież Piotrkowi, dlatego zdecydowanie odsunie się od jego żony. Szczególnie, że w trakcie ich kolejnych wspólnych dyżurów sam zacznie utwierdzać się w tym, że Strzelecki faktycznie może mieć rację i że jego koleżanka faktycznie mogła się w nim zakochać!

Tyle tylko, że w 726 odcinku "Na sygnale" Martyna nie będzie świadoma jego podejrzeń, ale z drugiej strony już dłużej nie zniesie takiego dziwnego traktowania przez Romka. Dlatego w końcu zdecyduje się z nim rozmówić na ten temat. I dopiero wtedy ratownik wyłoży karty na stół, czym mocno ją zszokuje! Ale to będzie dopiero początek!

- Ostatnio w ogóle nie rozmawiamy o niczym. Nie wiem, olewasz mnie. Stałeś się jakiś mrukowaty. Co jest? - zacznie Martyna.

- No bo… jestem w głupiej sytuacji... Wiem, co do mnie czujesz… - przyzna zasmucony ratownik.

- No! Lubię cię, jesteś fajny ziomek. Coś w tym złego? - spyta Strzelecka.

- Chyba jednak jest coś... więcej - zauważy Romek.

Strzelecka wyśmieje skrępowanego Romka w 726 odcinku "Na sygnale"!

I w tym momencie w 726 odcinku "Na sygnale" Strzelecka dopiero się zdziwi! A to dlatego, że dojdzie do niej, że jej kolega podejrzewa, że się w nim zakochała, co oczywiście będzie 1 wielkim szaleństwem, ale tego z kolei Romek nie będzie świadomy! Dlatego tak mocno zaskoczy go reakcja Martyny, a jednocześnie i dotknie, gdyż ratowniczka go wyśmieje!

- Zaraz! Czy ty myślisz, że się… w tobie… - zdziwi się Martyna.

- Przepraszam, nie chciałem ci dawać fałszywych nadziei - wyzna jej skrępowany Romek.

- Romek, sam to wymyśliłeś, czy dałeś się komuś tak wkręcić?! - wyśmieje go Strzelecka, po czym odejdzie, zostawiając go w 726 odcinku "Na sygnale" w głębokiej zadumie!