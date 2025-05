Na sygnale, odcinek 728: Martyna pożałuje wyjazdu z Piotrkiem! Nie posłucha ostrzeżenia Romka i to skończy się tragicznie - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 728 – środa, 14.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 728 odcinku "Na sygnale" Strzeleccy, tuż po skończonym przez Martynę dyżurze, wyruszą nad morze motocyklem! Piotrek postanowi zrobić swojej żonie niespodziankę i w tajemnicy przed nią zarezerwuje dla nich pobyt w hotelu, po czym spakuje jej rzeczy, a Lidzię (Hanna Seń) zostawi u dziadków.

I tym sprawi, że Strzelecka od razu się rozmarzy i oczywiście zgodzi na jego propozycję, mimo iż Romek spróbuje nie tylko ją, ale i jego przed tym powstrzymać. Zatroskany kolega Strzeleckich zwróci im uwagę, że jest trochę za zimno na taki wyjazd, ale małżonkowie nic sobie z tego zrobią. A wręcz przeciwnie, gdyż zaczną z niego kpić. Ale w 728 odcinku "Na sygnale" szybko zrozumieją, że nie mieli racji!

Martyna przyzna rację Romkowi w 728 odcinku "Na sygnale"!

W 728 odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotrek zatrzymają się przy stacji benzynowej, aby chwilę odpocząć. Ale jak się prędko okaże nie tylko z tego względu, gdyż okaże się, że wbrew temu, co Strzelecki zapewniał, jego żonie jednak i przy nim będzie zimno, gdyż w trakcie podróży Strzelecka straszliwie przemarznie!

I to do tego stopnia, że w 728 odcinku "Na sygnale" nie będzie chciała już kontynuować ich podróży. Tym bardziej, gdy dowie się, ile jeszcze jej zostało...

- No i jak tam kochanie? - spyta Piotrek.

- Super, oprócz tego, że jest zimno, nie czuję nóg do kolan i rąk do łokci - przyzna Martyna, czym wyraźnie zasmuci swojego męża.

- To zaraz zjemy coś ciepłego i wypijemy gorącą herbatę - zaproponuje Strzelecki.

- A ile jeszcze będziemy jechali? - dopyta żona.

- No tak z 3 godzinki - odpowie ratownik, co nie spotka się z aprobatą jego żony - Aha...

Piotrek wpakuje Strzeleckich w kolejne problemy w 728 odcinku "Na sygnale"!

I w tym momencie w 728 odcinku "Na sygnale" Martyna wyjdzie z własną inicjatywą i zaproponuje, aby jednak zmieni plany co do swojego wyjazdu. I choć tym razem to Piotrek się rozmarzy i oczywiście na nie przystanie, to jednak wizyty w barze i tak nie odpuści, co niestety również nie skończy się dla nich dobrze. A nawet jeszcze gorzej!

- A może moglibyśmy jakoś zmodyfikować plany? Wrócić do domu, zamówić pizzę, zjeść ją pod kocem, odpalić film, ty wybierasz. No i skoro nie mamy Lidzi, to może potem moglibyśmy przenieść się do sypialni? - zaproponuje Martyna.

- I tam zrobimy sztorm dekady? - upewni się Piotrek, a gdy żona potwierdzi, to i on się na to zgodzi - Okej, tylko najpierw gorąca herbata!

I wtedy w 728 odcinku "Na sygnale" Strzeleccy wejdą do baru, gdzie Martyna od razu rozpozna w 2 pozostałych gości przestępców, okradających stacje benzynowe. I w tej sytuacji to właśnie oni staną się ich kolejnym celem...

