Na sygnale, odcinek 716: Britney zdemaskuje zakłamanego Alka! Już dłużej nie wytrzyma - ZDJĘCIA

„Na sygnale” odcinek 716 – środa, 7.05.2025, o godz. 22.25 w TVP2

W 716 odcinku "Na sygnale" Alek nie posłucha rad Artura i nie przyzna się Britney do tego, że nocuje w samochodzie, gdyż nie ma, gdzie mieszkać! Klis ani słowem nie zająknie się swojej ukochanej, iż wynajął swoje mieszkanie, przez co sam, nie ma dachu na głową. Ratownik dalej będzie szedł w zaparte, choć ukrywanie prawdy stanie się dla niego coraz trudniejsze!

Tym bardziej, że w 716 odcinku "Na sygnale" w końcu wpadnie, gdy doniesie na niego 1 z sąsiadek, przez co zgarnie policja! Tyle tylko, że nie będzie go w stanie wylegitymować, gdyż Klis nie będzie miał przy sobie żadnych dokumentów. I z tego względu funkcjonariusz (Marcin Lechniak) zapuka właśnie do drzwi Julki!

- Dzień dobry, pani Julia Kowalczyk? - spyta policjant.

- Tak, a o co chodzi? - odpowie pytaniem na pytanie Britney.

- O weryfikację tożsamości... Zatrzymaliśmy niedaleko mężczyznę, który od kilku dni przesiadywał w aucie. Możliwe, że nawet tam nocował. Były skargi, 1 z sąsiadek obawia się, że to stalker lub przestępca seksualny - wyjaśni jej funkcjonariusz.

- A co ja mam z tym wspólnego? - zdziwi się Julka.

- Zatrzymany nie miał dokumentów, ale podaje, że jest pani znajomym - wytłumaczy stróż prawa.

Britney dowie się o zatrzymaniu Alka przez policję w 716 odcinku "Na sygnale"!

Ale Britney w 716 odcinku "Na sygnale" zupełnie nie będzie miała pojęcia, że chodzi mu właśnie o Alka, gdyż przecież ukochany nie wspomni jej o tym ani słowem. Dlatego w pierwszej chwili niejako zbyje policjanta, ale gdy wreszcie dowie się, że chodzi o Klisa, to natychmiast zmieni zdanie!

- Wie pan co, nikt z moich znajomych nie mieszka w aucie ani nie jest stalkerem czy zwyrolem - uzna Kowalczyk.

- To przepraszam - powie funkcjonariusz, po czym chwyci po swoje radio i zwróci się już do swojego kolegi - Sprawdzone. Mówiłem ci, że "Klis" to zmyślone nazwisko!

W tym momencie w 716 odcinku "Na sygnale" policjant pożegna się z Julką, ale ratowniczka go zatrzyma! I nic dziwnego, gdyż w końcu będzie chodzić o jej ukochanego!

- Moment! Klis?! Zatrzymaliście Alka?? - dopyta zszokowana Britney, a gdy funkcjonariusz potwierdzi, to oczywiście i Julka zrobi to samo w kwestii weryfikacji ratownika.

Julka będzie miała już dość zachowania Klisa w 716 odcinku "Na sygnale"!

I tym sposobem w 716 odcinku "Na sygnale" Alek odzyska wolność, ale wcale nie będzie miał powodów do radości! A wszystko przez to, że Britney tak łatwo nie odpuści, przez co w końcu będzie musiał jej się przyznać, że nie ma się, gdzie podziać, czym już doprowadzi ją do ostateczności!

- Nie miałem dokumentów, bo trzymam je w pracy. Tutaj nie jest zbyt bezpieczna okolica - wyjaśni Alek.

- Ale dlaczego ty spałeś na ulicy? W aucie? - dopyta Julka.

- Gdyż generalnie... - zacznie się plątać Klis, ale Kowalczyk stanowczo pociągnie go za język - Zasadniczo nie mam gdzie mieszkać...

- Jak to nie masz gdzie mieszkać? A co z twoim mieszkaniem? - zszokuje się jeszcze bardziej.

- Wynająłem je komuś... - przyzna ratownik.

- Przycwaniaczyłeś! Co ty myślisz, że masz mnie w pakiecie z mieszkaniem?! - zbulwersuje się Britney.

- Nie no, ja... - spróbuje jeszcze wytłumaczyć się Alek, ale wściekła Julka przerwie mu w pół zdania - Dlaczego, za każdym razem jak w końcu dobrze o tobie pomyślę, to ty odwalasz taki numer?! Wiesz co? Mam dość!!!

- Czy ty zrywasz ze mną właśnie? - spyta Klis, ale w 716 odcinku "Na sygnale" nie doczeka się już żadnej odpowiedzi...