Na sygnale, odcinek 662: Tak Piotr przejrzy Miłosza! Ruszy Martynie i Basi na ratunek, ale będzie już za późno - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 662 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W 662 odcinku "Na sygnale" Piotr i Britney (Paulina Zwierz) otrzymają wezwanie od Sandry, która będzie opiekować się bratem Miłosza. I choć ratownik poprosi ją, aby nie wzywała karetki, to dziewczyna nie będzie mogła dłużej czekać, gdyż stan Bartka będzie się pogarszał, a jego brat nie wróci do domu, tak jak obiecał. A to dlatego, że nadarzy mu się kolejna okazja, aby w końcu zabić Martynę i Basię, które wciąż będzie obwiniał za jego wypadek. W 662 odcinku "Na sygnale" Miłosz zaproponuje Strzeleckiej i Wszołkowej podwózkę na imprezę do koleżanki, przez co zupełnie zapomni o bożym świecie. Tym bardziej, że nieświadome niczego ratowniczki się na to zgodzą!

Tak Piotr odkryje, że to Miłosz chciał i chce zabić Martynę i Basię w 662 odcinku "Na sygnale"!

Dlatego w 662 odcinku "Na sygnale" Sandra ostatecznie zadzwoni po karetkę, gdy nie uda jej się już skontaktować z Miłoszem. I wówczas na miejscu zjawią się Piotr z Britney, którzy początkowo jeszcze nie będą wiedzieli, iż mają do czynienia z bratem Miłosza. Choć Strzeleckiemu zapali się już pierwsza czerwona lampka, gdy dziewczyna wspomni o tym imieniu.

I słusznie, bo chwilę później w 662 odcinku "Na sygnale" już wszystko stanie się jasne, gdy Sandra wejdzie do pokoju Miłosza, gdzie zobaczy tablicę, obklejoną informacjami o wypadku Bartka, a przy nim zdjęcia Basi i Martyny, w którą będzie wbity nóż! Wówczas przerażona dziewczyna natychmiast zawoła ratowników, a Piotr już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że to on stał za dotychczasowymi atakami na dziewczyny, a teraz jest już w trakcie kolejnego!

- O Jezu! Chodźcie tutaj! - zaalarmuje ich Sandra.

- Co się dzieje? - zapyta zaniepokojony Piotr.

- Co to jest? - odpowie pytaniem na pytanie dziewczyna.

- Ten Miłosz pracuje w pogotowiu? - dopyta Strzelecki, a gdy kobieta potwierdzi, to dla ratownika wszystko stanie się jasne - To chyba wiem, o co tu chodzi! Britney, wezwij drugi zespół, szybko!

Pomoc ratowników nie nadejdzie na czas w 662 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że w 662 odcinku "Na sygnale" telefony całej trójki nie będą odpowiadać, przez co Piotr tylko utwierdzi się w swoich podejrzeniach. I tuż po przybyciu Wiktora (Wojciech Kuliński), Benia (Hubert Jarczak) i Anny (Lea Oleksiak) na miejsce przekaże im pacjenta, a sam postanowi jechać na ratunek dziewczynom!

- Nie odpowiada, jakby miała wyłączony telefon. Miłosz też nie odbiera - powie do Sandry i Britney, po czym zwróci się do Wiktora - Doktorze, przejmijcie pacjenta, jest ustabilizowany. Ja biorę waszą karetkę, muszę jechać!

- Czekaj, Piotrek, chwila. Co się dzieje? Chcesz zejść z dyżuru? Złamiemy procedury! - zauważy Banach.

- To był Miłosz! To on chciał je zabić! - powie im Strzelecki.

- Piotrek, to jest jakiś absurd! Nasz Miłosz?! - zszokuje się Benio.

- Uwierzcie mi! Nie mam czasu tego tłumaczyć. Muszę je znaleźć, zanim będzie za późno. Dasz mi te kluczyki? - powie stanowczo Piotr, na co oczywiście Vick przekaże mu kluczyki i wraz z nim, Banachem i Sandrą udadzą się na miejsce, gdzie przed laty doszło do straszliwego wypadku z udziałem Bartka.

Tyle tylko, że 662 odcinku "Na sygnale" będzie już za późno, gdyż po dotarciu na miejsce ratownicy odnajdą wyłącznie nieprzytomną i poważnie ranną Basię! Oczywiście, Wiktor i Benio od razu ruszą jej na pomoc, a przerażony Piotr aż nie będzie mógł się otrząsnąć, gdyż nigdzie nie będzie jego żony!

- Cholera, jest tylko Baśka! - krzyknie Wiktor.

- Co? Nie rozumiem! - załamie się Piotr.