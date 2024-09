Na sygnale, odcinek 604: Finał procesu Piotra. Martyna wpadnie w szał na widok Karoliny w sądzie! Ostatecznie popędzi męża - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 602: Basia ostro podpadnie Martynie! Złamie procedury z miłości do Michała - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 604 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Proces Piotra w 604 odcinku "Na sygnale" będzie dla Karoliny okazją, by jeszcze raz zobaczyć ukochanego! Dla aroganckiej, pewnej siebie byłej kochanki Piotrka nawet Martyna nie będzie żadną przeszkodą. Karolina zjawi się na rozprawie w sądzie przekonana o tym, że powinna być u boku mężczyzny, z którą łączył ją romans i silne uczucie. Nie zważając na to, jak zareaguje Martyna.

Piotr uniewinniony na procesie w 604 odcinku "Na sygnale"

Kiedy sąd wyda wyrok, a Piotr w 604 odcinku "Na sygnale" dzięki dowodowi dostarczonemu podczas procesu przez Basię (Anna Wysocka-Jaworska) zostanie uniewinniony, kłopoty Strzeleckiego wcale nie skończą. Bo między Martyną i Karoliną dojdzie do ostrej kłótni.

Karolina w 604 odcinku "Na sygnale" zapyta Martynę czy wróci do Piotra

- Jesteś pewna, że powinnaś tu być? - zapyta Martynę rywalkę, która w 604 odcinku "Na sygnale" jak zwykle wykaże się bezczelnością i brakiem jakiejkolwiek skruchy, że rozbiła szczęśliwe małżeństwo. - W takiej sytuacji to chyba oczywiste, że jestem... Wracacie do siebie? - zapyta Karolina, cytowana przez światseriali.interia.pl, bo nadal będzie liczyła na to, że będzie z Piotrem.

Po tym pytaniu Karoliny w 604 odcinku "Na sygnale" Martyna przestanie panować nad nerwami. - To nie twoja sprawa. Zniknij z naszego życia! - zażąda od kochanki Piotrka. Oberwie się też Strzeleckiemu!

Martyna wyrzuci Piotra z domu w 604 odcinku "Na sygnale"

Kiedy Piotr w 604 odcinku "Na sygnale" odzyska wolność, sędzia zakończy proces, Martyna nie pozostawi mężowi żadnej nadziei, że do niego wróci. Wręcz przeciwnie!

- Cieszę się, naprawdę....Ale to nie znaczy, że wrócimy do siebie, jakby nic się nie stało! Bo stało się... Nawet teraz tu przyszła! Na razie nie chcę, żebyś z nami mieszkał - Martyna otwarcie w 604 odcinku "Na sygnale" wyrzuci Piotra z domu.