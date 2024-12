Mikołaj Na sygnale. Śmierć Wiktora?! Porazi go prąd w trakcie wieszania świątecznych dekoracji - ZDJĘCIA, WIDEO

„Mikołaj na sygnale" - piątek, 06.12.2024 w VOD TVP oraz we wtorek, 24.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Wiktor udekoruje swój dom milionem światełek. Banach zajmie się wieszaniem świątecznych ozdób, z kolei Czarek przypilnuje, aby dobrze podłączyć wszystkie kable do odpowiedniego źródła zasilania. I choć przybrany syn zapewni ojca, że tak właśnie zrobił, to niestety prawda w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" okaże się inna...

- No i dobra, to mamy wszystko. Czarek, zrobiłeś podłączenia w kotłowni? - zapyta Wiktor, a gdy Czarek potwierdzi, to ojciec jeszcze się upewni - Ale tak jak ci mówiłem? Nie do zwykłego gniazdka bez uziemienia tylko do fazy?! No bo wiesz, tu jest tyle tych lampek i tego szpeju, aby nie doszło do zwarcia!

- Tak, zrobiłem wszystko tak jak chciałeś - zapewni go przybrany syn.

Przerażający wypadek Wiktora w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

A to dlatego, że po podłączeniu kabla do gniazdka dojdzie do zwarcia, w efekcie którego Wiktor zostanie porażony prądem i upadnie na podłogę. Oczywiście, przerażony Czarek od razu zawiadomi o wszystkim Annę, która rzuci się mężowi na ratunek. A do ich domu już będzie zbliżać się zaalarmowana karetka z Britney i Basią na pokładzie. Jednak do czasu ich przyjazdu w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale", to Reiter zacznie udzielać mężowi pierwszej pomocy! Tym bardziej, że Wiktor nie będzie oddychał, dlatego Anna rozpocznie masaż serca. A Czarek nie będzie mógł sobie tego darować i zacznie obarczać się winą!

- To moja wina! To wszystko jest moja wina! - uzna załamany Czarek.

- Teraz to nie ma znaczenia Czarek - stwierdzi Anna, po czym mu nakaże - Rozepnij do końca koszulę!

Banach nie umrze w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

W tym momencie w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" na miejscu zjawią się już Britney z Basią, które podbiegną do Anny i Czarka z defibrylatorem, czym przerażą syna Wiktora. Ale niestety, nie będzie innego wyjścia.

- Będziemy strzelały dziewczyny - oświadczy im Reiter.

- Znowu prądem?! - przerazi się Czarek.

- Uwaga, pójdzie 200 - zakomunikuje Anna, a gdy serce Wiktora nie ruszy, to postanowi ponowić zabieg - Cholera, jeszcze raz. Odsunąć się!

Na szczęście, za drugim razem w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" serce Wiktora wróci, a Banach odzyska przytomność! Wówczas Anna, Czarek, Britney i Basia odetchną z ulgą, gdyż wszystko skończy się szczęśliwie, a ratownik nie umrze!

- O Aniu, była już pierwsza gwiazdka? - zapyta po przebudzeniu Wiktor, czym rozbawi wszystkich.