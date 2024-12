Mikołaj Na sygnale. Przerażający wypadek Góry! Utknie w kominie i ratownicy nie będą mogli mu pomóc - ZDJĘCIA, WIDEO

„Mikołaj na sygnale" - piątek, 06.12.2024 w VOD TVP oraz we wtorek, 24.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Patryczek kompletnie się załamie, gdy odkryje, że Święty Mikołaj nie istnieje! Jednak Artur postawi sobie za punkt honoru, aby udowodnić synowi, że to nieprawda, gdyż nie będzie chciał, aby chłopiec zbyt wcześnie miał zepsute dzieciństwo. Dlatego w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" sam postanowi się przebrać za mikołaja i o północy zakraść się do komina. I choć Góra uzgodni plan działania z Beatą (Justyna Sieniawska) to niestety nie wszystko potoczy się po jego myśli, gdyż jednego lekarz zupełnie nie przewidzi!

Góra zaklinuje się w kominie w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

W świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" Artur wieczorem zakradnie się do komina. Góra zacznie wchodzić do góry, ale niestety w środku się zaklinuje i nie da rady się ruszyć! I wówczas cały plan szlag trafi, gdyż Góra będzie zmuszony wezwać pomoc! Oczywiście, Patryczek od razu odpowie na jego wołanie. Tym bardziej, że jeszcze nie będzie świadomy tego, że to jego tata. W przeciwieństwie do zaalarmowanej także Beaty!

- Halo! - zacznie krzyczeć Artur.

- Święty Mikołaj utknął w kominku! - zawiadomi Patryczek.

- Co ty mówisz? - dopyta Beata.

- Ratunku! - ponowi swój apel Góra.

- Znam ten głos! - przyzna Górska.

- Znasz świętego Mikołaja?! - zdziwi się chłopiec.

- Duszę się! Pomocy! Nie mogę wyjść! - doda Artur.

W tym momencie w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" do akcji wkroczą strażacy, ale niestety nie będą mieli dla Beaty i Patryczka dobrych wieści! A to dlatego, że Artur tak się zaklinuje, że nie będzie go jak wyjąć, przez co będzie trzeba kuć kominek!

- Nie da się go ruszyć, utknął na dobre! Musimy kuć! - poinformuje ich strażak.

- Jak to kuć? - przerazi się Beata.

- To jedyny sposób! - wyjaśni.

Patryczek odkryje kłamstwo ojca w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale"!

Wtedy w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" do akcji wkroczą także zaalarmowane wcześniej Basia (Anna Wysocka) i Britney (Paulina Zwierz)! I niestety wtedy wszystko stanie się dla Patryczka jasne...

- Dobra, panowie odsuńcie się - poleci im Britney, po czym zwróci się do Artura - Ale się doktor urządził. Co ciężko się oddycha nie?

- Britney, pomóż! - zacznie błagać Góra.

- Zaraz podamy tlen! - spróbuje go uspokoić.

- To żaden Mikołaj tylko tata! - krzyknie zawiedziony Patryczek.

- Synku! - krzyknie za nim ojciec, ale nie zdoła zatrzymać oszukanego chłopca.

Tym bardziej, że wówczas w świątecznym wydaniu "Mikołaj Na sygnale" strażacy już zaczną kuć, dzięki czemu w końcu uda im się dotrzeć do uwięzionego Artura, nad którym następnie dopiero opiekę przejmą ratowniczki. I w efekcie Góra wyląduje w szpitalu, a Patryczek tylko utwierdzi się w tym, że Święty Mikołaj faktycznie nie istnieje!