Na sygnale, odcinek 905. Co ukrywa Beata? Zaskakujące odkrycie Artura

Nowe wyzwania ratowników w "Na sygnale"

"Na sygnale" to znana produkcja medyczna emitowana na antenie TVP2. Pokazuje trudy pracy zespołu pogotowia, który ratuje pacjentów z opresji. Tytuł nieprzerwanie przyciąga przed telewizory wielu widzów, dostarczając im silnych emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Serial powraca z najnowszym odcinkiem trzynastej serii. Czego mogą spodziewać się fani? Oto dokładne streszczenie epizodu 905, zaplanowanego na drugi tydzień maja.

Zaskakujące odkrycie w nowym odcinku "Na sygnale"

Z zapowiedzi 905. odcinka wynika, że Piotr i Britney będą musieli pomóc młodej pacjentce cierpiącej na chorobę Leśniowskiego-Crohna, a także zmagającej się ze zmianami skórnymi oraz problemami o podłożu neurologicznym. Tragiczny stan dziewczynki skłoni ratowników do podejrzeń, że pacjentka poddawana jest złej terapii. Z kolei ekipa doktora Góry zostanie wezwana do pacjenta z licznymi obrażeniami powstałymi na skutek upadku z drabiny prosto na pojemniki ze szkodliwą dla niego toksyczną substancją. Poza pracą dojdzie do niemałego zaskoczenia – Artur uświadomi sobie, że Beata znalazła zastępstwo w osobie nowego męża.

Premiera odcinka 905 "Na sygnale" w TVP2

Odcinek o numerze 905 w ramach produkcji "Na sygnale" zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 18 maja 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 21:55 w telewizyjnej Dwójce.

Aktorzy występujący w nowym odcinku

Nad scenariuszem 905. epizodu czuwała Monika Purzycka. W obsadzie zobaczymy między innymi: Dariusza Wieteskę, Paulinę Zwierz, Tomasza Piątkowskiego, Adama Turczyka i Monikę Mazur. Wystąpią również Amelia Radecka, Krystyna Tkacz, Jarosław Gruda, Justyna Sieniawska oraz Natalia Rewieńska.

Zmiany w harmonogramie emisji "Na sygnale"

Trzynasta seria, startująca jesienią 2025 roku, wprowadziła pewne modyfikacje w harmonogramie stacji. Początkowo widzowie mieli okazję śledzić zmagania bohaterów przez cztery dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Jednak zaledwie po dwóch tygodniach TVP zrewidowała ten pomysł, wycofując jeden dzień emisji na rzecz zwiększenia liczby odcinków. Obecnie w telewizji pojawia się aż pięć premierowych epizodów tygodniowo. Rozkład jazdy wygląda następująco:

W poniedziałki nadawane są dwa odcinki - o 21:55 i 22:20,

We wtorki widzowie zobaczą jeden epizod o 21:55,

Środa to ponowna podwójna dawka emocji, o 21:55 oraz 22:20.