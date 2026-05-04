Na sygnale, odcinek 902. Nowy ratownik w Leśnej Górze ma pod górkę

Co wydarzy się w "Na sygnale"?

Telewizyjna Dwójka od lat serwuje swoim widzom wciągającą opowieść o codziennym ratowaniu ludzkiego życia w najtrudniejszych okolicznościach. Ta produkcja medyczna nieustannie przyciąga przed ekrany tłumy fanów, mocno angażując ich w zawirowania losów głównych bohaterów. Trzynasty sezon serialu "Na sygnale" nabiera tempa i szykuje kolejne niespodzianki. Właśnie poznaliśmy dokładne streszczenie 902. odsłony, której emisję zaplanowano na drugi tydzień maja.

Nowa twarz w stacji pogotowia. Streszczenie 892. odcinka "Na sygnale"

Ekipa z Leśnej Góry wita w swoich szeregach nowego pracownika. Świeżo upieczony absolwent studiów o imieniu Grzegorz rozpoczyna swoją zawodową drogę, jednak doktor Góra przyjmuje go z dużą dawką chłodu. W tym samym czasie zespół pod dowództwem Artura toczy dramatyczną walkę o uratowanie nastolatka, który doznał poważnej rany kłutej klatki piersiowej. Z kolei Romek i Sonia pędzą na wezwanie do siedmiolatka z objawami zapaści po spożyciu czekolady, ale na miejscu czeka ich ogromne zaskoczenie, gdyż poszkodowanym okazuje się mały kundelek. Równolegle Piotr oraz Alek decydują się na ponowną konfrontację z Borsukiem, próbując rozwikłać zagadkę zniknięcia Gabriela.

Data i godzina premiery. Kiedy obejrzeć 892. odcinek "Na sygnale" w TVP2?

Fani telewizyjnej produkcji muszą zapisać w swoich kalendarzach bardzo konkretny termin. Premierowa emisja 892. odcinka serialu "Na sygnale" została zaplanowana dokładnie na wtorek 12 maja 2026 roku. Wszyscy zainteresowani losami ratowników będą mogli śledzić rozwój wydarzeń punktualnie o godzinie 21:55 na antenie stacji TVP2.

Twórcy i aktorzy medycznego hitu. Kto występuje w "Na sygnale"?

Za warstwę fabularną 892. epizodu telewizyjnego formatu odpowiada scenarzysta Dominik Gąsiorowski. Na ekranie pojawi się doskonale znana widzom obsada, która od lat wciela się w kluczowe dla fabuły postaci. W odcinku wystąpią między innymi: Wojciech Kuliński, Dariusz Wieteska, Tomasz Piątkowski, Izydor Łobacz, Adam Turczyk, Justyna Sieniawska, Natalia Rewieńska, Małgorzata Tuszyńska oraz Monika M.

Zmiany w ramówce. Aktualny harmonogram 13. sezonu "Na sygnale"

Trzynasta seria popularnej produkcji zadebiutowała jesienią 2025 roku, przynosząc początkowo zupełnie nowy układ nadawania, zakładający emisję przez cztery dni w tygodniu. Telewizja Polska błyskawicznie jednak zweryfikowała te plany, wprowadzając radykalne modyfikacje już po upływie zaledwie czternastu dni. Choć ostatecznie zrezygnowano z jednego dnia transmisyjnego, stacja zdecydowała się dorzucić do puli dodatkowy epizod, co daje łącznie aż pięć nowych części w tygodniu. Według aktualnego planu w poniedziałki pokazywane są dwa odcinki o 21:55 i 22:20. We wtorki fani mogą zobaczyć jedną część punktualnie o 21:55, natomiast w środy stacja prezentuje dwie kolejne odsłony o 21:55 oraz 22:20.