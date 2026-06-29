Nowy Aleś w Na dobre i na złe. Tak zmieni się w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-29 11:29

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Aleś (Paweł Małaszyński) zmieni się nie do poznania! Ale spokojnie, bo wcale nie chodzi o wcielającego się w niego aktora, bo ten nigdzie się nie wybiera! Tyle tylko, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej wróci kompletnie odmieniony z zupełnie inną twarzą! Zagajewski przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie go rozpoznać! Tym bardziej, że w grę wcale nie wejdzie wyłącznie jeden szczegół! Co jeszcze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz na ZDJĘCIACH, jak teraz będzie wygląda ukochany Igi (Anna Szymańczyk)!

Niezwykła metamorfoza Alesia w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Aleś przejdzie spektakularną metamorfozę! Ukochany Igi tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać. Ale spokojnie, bo w rolę Zagajewskiego nie wcieli się żaden inny aktor, bo Paweł Małaszyński nigdzie się nie wybiera. Jednak zaskoczy wszystkich swoją przemianą!

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie zmieni się u niego wyłącznie jeden szczegół w postaci fryzury, bo dojdzie do tego i twarz, która wcale nie będzie już taka gładka, do której Aleś zdążył przyzwyczaić widzów! I przez to już całkowicie się zmieni!

Tak się zmieni Zagajewski w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Joanna Pach Żbikowska pochwaliła się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z planu do nowego sezonu "Na dobre i na złe" po wakacjach z Pawłem Małaszyńskim, na którym widzimy aktora kompletnie odmienionego!

- Na naszym dyżurze, kolejne baby przyszło na świat w Leśnej Górze. Jagódka. #nadobreinazłe #artist #serial - pochwaliła się aktorka.

Aleś nie tylko pozuje na nich w nieco dłuższych włosach, z nową fryzurą, do której dojdzie jeszcze grzywka, ale także i zarostem, w którym do tej pory fani "Na dobre i na złe" jeszcze go nie widzieli! Ale po przerwie wakacyjnej to się zmieni!

Co będzie odpowiadać za przemianę ukochanego Igi w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Zagajewski pojawi się z zupełnie inną twarzą niż dotychczas. Jednak co będzie odpowiadać za jego tak spektakularną przemianę? Czy będzie to miało związek z nowym otwarciem w jego życiu i już całkowitym powrocie Igi do zdrowia po wycięciu tętniaka mózgu? A może to wcale nie będzie mieć na to wpływu?

Może zadecyduje o tym praca, kolejne nowe przypadki i następni mali pacjenci pod jego opieką, o których wspominała także sama aktorka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

Paweł Małaszyński jako Aleś Zagajewski w zielonym stroju medycznym na tle drewnianej ściany, obok selfie, na którym Joanna Pach Żbikowska w niebieskim stroju z czepkiem medycznym, a Paweł Małaszyński z zakrytą twarzą. Metamorfoza postaci to temat, o którym czytaj na Super Seriale.
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