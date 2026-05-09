Na dobre i na złe. Wielki powrót po latach! Wiktoria Consalida znów pojawi się w Leśnej Górze - ZDJĘCIA

Wiki z "Na dobre i na złe" wraca! Jest wymowna zapowiedź

Widzowie Na dobre i na złe nie kryją emocji. Na oficjalnym profilu serialu w Instagramie pojawiło się nagranie, na którym bohaterka grana przez Pola Gonciarz otwiera drzwi, a za nimi stoi Katarzyna Dąbrowska. Pod filmikiem zamieszczono wymowny podpis: „Tęskniliście? Bo my bardzo!”.

Trudno o bardziej jednoznaczną zapowiedź.

Katarzyna Dąbrowska wcielała się w Wiktorię Consalidę, ale odeszła z "Na dobre i na złe"

Katarzyna Dąbrowska wcielała się w doktor Wiktorię Consalidę przez ponad 11 lat i przez ten czas stworzyła jedną z najbardziej wyrazistych bohaterek w historii Na dobre i na złe. Ostatni raz widzowie zobaczyli ją w 753. odcinku, wyemitowanym jesienią 2019 roku. Wiktoria nie zginęła, lecz podjęła decyzję o wyjeździe do Hiszpanii, gdzie postanowiła zacząć wszystko od nowa. To właśnie dlatego od początku istniała realna szansa, że ukochana lekarka jeszcze kiedyś wróci do Leśnej Góry.

Sama Katarzyna Dąbrowska podkreślała wtedy, że po tak wielu latach w jednej produkcji poczuła potrzebę zmian i chciała otworzyć się na nowe zawodowe wyzwania. W opublikowanym w mediach społecznościowych pożegnaniu dziękowała widzom za wspólne lata, wsparcie i emocje, które towarzyszyły losom Wiktorii Consalidy. Przyznała również, że możliwość zagrania ekscentrycznej lekarki o hiszpańskich korzeniach była dla niej wyjątkowym i bardzo ważnym doświadczeniem w karierze.

Dwa powroty w krótkim czasie

W ostatnich tygodniach Katarzyna Dąbrowska pojawiła się także w "M jak miłość". Wciela się tam w nową szefową Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski). Bohaterka od początku wyraźnie flirtuje z detektywem, co może poważnie zagrozić jego relacji z Kamą (Michalina Sosna) i doprowadzić do kolejnych komplikacji.

Fani nie kryją zachwytu z powrotu Wiktorii. W komentarzach pojawiły się wpisy:

„Jupiiiiiii, nareszcie... dr Consalida”, „Najcudowniejsza Wiki znowu w Na dobre i na złe”

„Wymodliłam!”.

Super 🔥 nie mogę się doczekać 😍

Wszystko wskazuje na to, że przed widzami wyjątkowo emocjonujące odcinki, a powrót Consalidy może całkowicie odmienić sytuację w Leśnej Górze.