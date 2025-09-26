Na dobre i na złe. Powrót Mario! Nigdy nie da spokoju Blance i Radwanowi? - ZDJĘCIA

Mario wróci do życia Blanki i Radwana w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe"!

To już pewne, że Mario nie odpuści Blance i Krzyśkowi w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe"! Przypomnijmy, że Milewski postanowił się usunąć z ich życia, gdy dowiedział się od Radwana o jego ślubie z jego żoną, a także na własne oczy zobaczył, jak Milewska się go boi. Szczególnie, iż nie wiedział, że rywal go okłamał! Tym bardziej, że wszystko wskazywało wówczas na jego wersję wydarzeń, gdyż przecież Blanka i Nina mieszkały właśnie u niego!

I wówczas nagrał dwie pożegnalne wiadomości jedną do swojej córeczki Niny, a drugą do ukochanej, po czym zniknął. Jednak już wiadomo, że wcale nie na długo, bo Mario jeszcze powróci w następnych odcinkach "Na dobre i na złe"!

Milewska zbliży się do Radwana w następnych odcinkach "Na dobre i na złe"!

Pola Gonciarz opublikowała na swojej relacji na Instagramie krótkie nagranie z Mateuszem Damięckim i Marcinem Korczem, które "Na dobre i na złe"udostępniło u siebie! I dzięki temu już wiadomo, że w kolejnych odcinkach Mario jednak wróci i nie da im spokoju!

- Takie trio wita z rana! I pozdrawia!@marcinkorcz@offical @mateuszdamiecki - podpisała Pola Gonciarz.

I choć Blanka wciąż będzie z Krzyśkiem, do którego mocno się zbliży. Do tego stopnia, że w 956 odcinku "Na dobre i na złe" w końcu spędzi z nim noc, to jednak tuż po niej zacznie tego żałować, gdyż przypomni sobie o mężu! Czy właśnie wtedy pojawi się u jej boku i Mario, który znów postanowi o nią zawalczyć i wtedy Blanka zrozumie, że jednak woli być z Radwanem?

Milewski znów obejdzie się smakiem w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"?

Raczej nie, bo odcinki "Na dobre i na złe" są kręcone z wyprzedzeniem przez co można się spodziewać, że powrót Mario nastąpi nieco później, a Blanka już wcześniej zdąży zrozumieć, że jest gotowa na nowy związek i chce być z Krzyśkiem. Tym bardziej, że po wspólnej nocy od razu go nie skreśli tylko poprosi, aby dał jej czas, żeby mogła sobie wszystko poukładać.

I być może właśnie wtedy do jej życia w "Na dobre i na złe" powróci Mario! Jednak nie będzie miał na co liczyć, gdyż Blanka już faktycznie będzie wtedy z Krzyśkiem i nie będzie już myśleć o swoim mężu! Czy zatem i tym razem Milewski odpuści i to już w końcu na dobre? Przekonamy się już niebawem!