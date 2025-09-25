Na dobre i na złe, odcinek 965: Pierwsza noc Blanki i Radwana. Tak długo na nią czekał - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-09-25 15:32

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) i Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) spędzą ze sobą pierwszą noc. Jak do tego dojdzie, że zostaną kochankami? Romantyczny nastrój udzieli się lekarzom podczas sesji zdjęciowej, którą Krzysiek urządzi dla Blanki, bo potrzebne będą zdjęcia na stronę internetową szpitala w Leśnej Górze. Wieczorem oboje dadzą się ponieść uczuciom i w 965 odcinku "Na dobre i na złe" wylądują razem w łóżku. Chociaż Radwan zapewni Blankę, że chce z nią być, czekał na nią tyle lat, to ją dopadną wątpliwości. Poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i ZWIASTUN z tych scen.

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsza noc Blanki i Radwana w 965 odcinku "Na dobre i na złe" będzie spełnieniem najskrytszych marzeń Krzyśka. Liczył na to, że odzyska ukochaną jak tylko rozstała się z mężem, gangsterem Mario (Marcin Korcz). Pozbył się Milewskiego, oświadczył się Blance, lecz ona nie dała mu jeszcze odpowiedzi, czy chce wyjść za niego za mąż. Mimo to nadal będą mieszkali razem w domu Radwana, wychowując jej córkę Ninę (Rita Sobocińska). W oczach przyjaciół z Leśnej Góry będą uchodzili za parę.

Romantyczna sesja zdjęciowa Blanki i Radwana w 965 odcinku "Na dobre i na złe"

Przełom w relacji Blanki i Radwana nastąpi w 965 odcinku "Na dobre i na złe", kiedy udzieli im się romantyczny nastrój sesji zdjęciowej. Jak podaje światseriali.interia.pl Krzysztof zrobi ukochanej sesję na polecenie dyrektor szpitala, Agaty Woźnickiej (Emilia Komarnicka), na stronę internetową placówki. W ten sposób będzie chciała zbudować nowy wizerunek szpitala, w ramach walki o reputację. Z aparatem w ręku Radwan sfotografuje Blankę w lekarskim fartuchu, ale ciąg dalszy nastąpi wieczorem. 

Czy Blanka i Radwan będą razem od 965 odcinka "Na dobre i na złe"?

Właśnie podczas drugiej sesji zdjęciowej w 965 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka i Radwan dadzą się ponieść uczuciom i spędzą razem pierwszą noc. Pełną namiętności, ale też wątpliwości, czy mają przed sobą jakąś przyszłość. Krzysztof będzie pewny swojej miłości do Blanki, ona jednak zacznie się wahać, czy mają szanse na związek. Skoro nadal jest żoną Mario, choć Milewski został uznany za zmarłego. 

- Czekałem tyle lat. Nie pamiętam, kiedy byłem taki szczęśliwy - wyzna Krzysztof, leżąc w łóżku z ukochaną. 

- Ja mam męża, dziecko... - przypomni mu Blanka.

- Rozumiem... Zdarzyło się... Przepraszam... - Radwan szybko straci dobry nastrój.

- Nie, to nie tak, ja po prostu... Co teraz? Co będzie dalej? - zapyta Blanka.

- Chcę być z tobą. Całe życie na ciebie czekałem - zapewni Krzysiek.

- Kubuś jest teraz u Joanny, ale niedługo będzie tutaj. Co wtedy?

- Jakoś mu wyjaśnimy...

- Nie chcesz tego?

- Nie wiem... Po prostu nie wiem, czy jestem gotowa na nowy związek... - słowa Blanki sprawią Radwanowi ból.  - Daj mi trochę czasu, żebym mogła to jakoś ogarnąć - doda w pośpiechu, żeby go nie ranić.

- Dobrze...

- Nie wiem też, jak to zrobić, ale bardzo bym chciała wrócić do pracy. Z drugiej strony nie chce zostawiać Ninki samej...

- Jakoś temu zaradzimy - zapewni Blankę Krzysztof. 

