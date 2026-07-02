Sprawa brutalnej napaści na Marię (Sylwia Achu) stanie się głównym tematem na szpitalnych korytarzach, dzieląc personel na dwa obozy. Najważniejsze spotkanie, które zdeterminuje dalszy bieg wydarzeń, odbędzie się jednak poza murami kliniki – w gabinecie prokuratora Greca (Jacek Mikołajczak). To właśnie tam poszkodowana lekarka złoży kluczowe zeznania, oficjalnie rozpoczynając prawną batalię z Jakubem Dobrym (Mateusz Kmiecik). Na szczęście w tych najtrudniejszych chwilach Maria nie zostanie osamotniona. Przez cały czas ramię w ramię będzie stał przy niej ukochany Michał (Mateusz Janicki), gotowy do walki o dobre imię partnerki, a także grupa lojalnych współpracowników, którzy nie dali się zwieść kłamstwom oskarżonego.

Na dobre i na złe. Tajemniczy ślub w nowym sezonie. Nikt nie spodziewa się, kto zostanie parą młodą

Bezczelny plan Jakuba

Jakub Dobry błyskawicznie zregeneruje siły po niedawnym upadku ze schodów. Zamiast jednak ukorzyć się i ponieść konsekwencje swoich czynów, w bezwzględny sposób zacznie kreować wizerunek samego siebie jako osoby poszkodowanej i niesłusznie pomówionej. Jego cyniczna gra trafi na podatny grunt – dyrektor Beger (Tomasz Ciachorowski) oraz część personelu, dbając o PR placówki, zapragną zamieść całą aferę pod dywan. W kuluarach padnie nawet propozycja ugody i sowitego zadośćuczynienia finansowego w zamian za milczenie Marii. Taki obrót spraw wywoła jednak oburzenie u tych, którzy przejrzeli intencje dyrekcji. W szpitalu zaczną głośno padać oskarżenia o próbę tuszowania przestępstwa.

Żona Jakuba wkroczy do akcji

Chociaż prokurator Grec i jego śledczy potraktują słowa Marii z pełną powagą, zgromadzenie niepodważalnych dowodów wcale nie będzie proste. Sytuację skomplikuje nagłe pojawienie się w Leśnej Górze Doroty (Joanna Kuberska) – żony Jakuba. Kobieta nie przyjedzie jednak sama, lecz w towarzystwie bezwzględnego i skutecznego prawnika. Dorota, za wszelką cenę chcąc uratować małżonka przed publiczną kompromitacją i więzieniem, zdecyduje się na bezpośrednie starcie z Marią. Ich konfrontacja, pełna skrajnych emocji i ostrych słów, pokaże, jak daleko potrafi posunąć się zdeterminowana kobieta w obronie swojej rodziny.

6