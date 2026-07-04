Na dobre i na złe po wakacjach. Dobry zrobi z siebie ofiarę. W szpitalu ruszy akcja tuszowania skandalu

Konflikt pomiędzy Marią (Sylwia Achu) a Jakubem Dobrym (Mateusz Kmiecik) osiągnie punkt krytyczny, wywołując ogromne poruszenie wśród personelu medycznego. Skandal związany z napaścią na lekarkę przeniesie się z gabinetów prosto na drogę oficjalnego postępowania prawnego. Choć sprawca niedawno zaliczył groźny upadek ze schodów, szybko odzyska siły i zamiast skruchy, zaprezentuje światu strategię opartą na bezczelnym kłamstwie, zyskując niespodziewanych sojuszników w osobach decydentów dbających o rzekome dobre imię placówki.

Na dobre i na złe. Porwana Nina odnaleziona w nowym sezonie. Córka Blanki i Mario wyląduje w szpitalu

Zamiatanie sprawy pod dywan

Kluczowe sceny rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca (Jacek Mikołajczak), przed którym Maria złoży oficjalne zeznania. W tych dramatycznych chwilach nie pozostanie osamotniona – ogromne wsparcie okaże jej ukochany Michał (Mateusz Janicki) oraz ta część personelu, która bezgranicznie wierzy w jej wersję wydarzeń. Śledczy podejdą do słów lekarki z pełną powagą, jednak droga do udowodnienia winy okaże się wyboista. Na horyzoncie pojawi się bowiem dyrektor Beger (Tomasz Ciachorowski), który wraz z grupą wpływowych pracowników zaproponuje ugodę finansową, dążąc do zamiecenia sprawy pod dywan.

Kuberska i jej próby ratowania reputacji męża

Sytuację w szpitalu dodatkowo zaogni niespodziewane pojawienie się Doroty (Joanna Kuberska), żony Jakuba. Kobieta, wspierana przez bezwzględnego prawnika, rozpocznie agresywną kampanię mającą na celu ratowanie reputacji męża za wszelką cenę. Jej spotkanie z Marią na korytarzu Leśnej Góry błyskawicznie przerodzi się w pełną agresji i emocji konfrontację. Ta potyczka obnaży, jak daleko potrafią posunąć się zdesperowani ludzie w obronie własnych interesów, stawiając karierę i dobre imię ponad elementarną uczciwość.

Żródło: Interia

Kiedy kolejny sezon serialu "Na dobre i na złe"?

Na premierowe odcinki „Na dobre i na złe” po wakacjach widzowie muszą poczekać do jesieni. Emisja 998. odcinka została zaplanowana na środę 23 września o godzinie 20.55 na antenie TVP2.

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