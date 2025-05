Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Tylko Blanka zobaczy mężczyznę w kapturze, który stoi za awarią w Leśnej Górze! To nie Mario - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Na dobre i na złe. To on porwie córkę Blanki! Za zniknięciem małej Niny w ostatnim 959 odcinku nie będzie stał Mario - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" ostatni odcinek 959 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" upłynie pod znakiem dramatycznych wydarzeń w Leśnej Górze! Nie chodzi tylko o panikę pracowników i pacjentów szpitala wywołaną gigantyczną awarią, ale także on nagłe zniknięcie córki Blanki, którą ktoś zabierze, kiedy lekarka będzie spała. Na szczęście to nie będzie porwanie!

Córka Blanki nie zostanie porwana przez Mario w finale sezonu "Na dobre i na złe"

Mała Nina w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" odnajdzie się, a Blanka odetchnie z ulgą, że odzyska dziecko. Nie na długo, bo uświadomi sobie, że musi chronić córkę przed Mario. Dlatego poprosi Krzysztofa Radwana (Mateusz Damięcki), żeby zabrał ją i dziecko ze szpitala. W finałowych scenach sezonu Krzysiek, Blanka i mała Nina opuszczą Leśną Górę.

Kim jest haker, który wkroczy do Leśnej Góry w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Ale największą zagadką ostatniego 959 odcinka "Na dobre i na złe" będzie tożsamość podejrzanego mężczyzny, który wejdzie do szpitala w kapturze i czapce na głowie, skrywając twarz pod ciemnymi okularami. Kim będzie tajemnicza postać? Bez wątpienia to haker, który ukryje się w pomieszczeniu z komputerami, gdzie oprócz niego nie będzie nikogo, ani informatyków ani ochrony. Podłączy swój laptop i zacznie przeglądać nagrania z kamer monitoringu.

Czy to Maks Beger jest hakerem z Leśnej Góry?

W ten sposób w finale sezonu "Na dobre i na złe" będzie śledził, co się dzieje w całym szpitalu i obserwował gabinet Agaty Woźnickiej (Emilia Komarnicka), która na noc zostanie w pracy. Po krótkim zbliżeniu rysów jego twarzy, podbródka i kształtu ust wiele będzie wskazywało, że to Maks Beger...

Dlaczego akurat Beger miałby stać za awarią w Leśnej Górze? Ze zemsty za to, że Agata wyrzuciła go z pracy. Wątpliwości budzi jednak to, że zwolniony kardiochirurg nie znał się przecież aż tak na komputerach, by być hakerem.

Mario w finale sezonu "Na dobre i na złe" wśród podejrzanych na atak na Leśną Górę?

W gronie podejrzanych w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" będzie też Mario Milewski. Tyle tylko, że przecież jego Blanka od razu, by rozpoznała podczas krótkiego spotkania na korytarzu, zauważyłaby, że to jej mąż nawet tak zakamuflowany chodzi po szpitalu z czapką i kapturem na głowie. No chyba, że Mario nasłał któregoś ze swoich dawnych ludzi, by dzięki niemu sparaliżować Leśną Górą. Tylko po co, jak wcale nie chce porwać Niny...

Jeśli to nie Mario i być może nie Beger, to kto okaże się hakerem z Leśnej Góry? Widzowie nie poznają odpowiedzi na to pytanie w finale sezonu "Na dobre i na złe".