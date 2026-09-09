Na dobre i na złe, odcinek 996: Śmierć Borysa Jakubka na dyżurze? Umrze na zawał serca? - ZDJĘCIA

Borys Jakubek o krok od śmierci w 996 odcinku "Na dobre i na złe"?

Początek nowego sezonu "Na dobre i na złe" w 996 odcinku z mocnym uderzeniem i dramatycznym w skutkach dyżurem w szpitalu w Leśnej Górze. Ordynator chirurgii, Borys Jakubek, nagle tak źle się poczuje, że nie zdąży przerwać pracy! W pewnym momencie zasłabnie i upadnie na podłogę. Na ratunek Borysowi pośpieszą Oliwia i Tomaszek, którzy od razu zabiorą starszego lekarza na SOR.

Na szczęście Jakubek w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nie straci przytomności na długo. A do tego sam postawi diagnozę - zawał serca! Oliwia, która zacznie go badać, nie stwierdzi u Borysa bólu czy ucisku w klatce piersiowej. W płucach też nic nie usłyszy! Ale od razu zleci EKG, które potwierdzi kub wykluczy zawał serca u Jakubka.

- U mnie w rodzinie wszyscy mężczyźni padali na zawał! Jak muchy… - stwierdzi Borys, któremu śmierć spojrzy w oczy.

- Dobrze, zrobimy EKG i sprawdzę troponiny! Tomaszek, zajmij się resztą pacjentów, bo tu zaraz będzie zbiegowisko. I trzeba zgłosić chorobę dyżurnego, muszą tu kogoś przysłać!

- Jestem za młody, żeby umierać!

- Weź nie gadaj głupot! - uspokoi go Oliwia.

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Na co będzie chory Borys Jakubek w 996 odcinku "Na dobre i na złe"?

Badania Borysa w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nie wykażą nic niepokojącego. Pacjent dość szybko dojdzie do siebie, lecz Oliwia nie zbagatelizuje żadnych potencjalnych objawów zawału serca. Dlatego zostawi Jakubka na całą noc na obserwacji na SOR-e.

- EKG czysto, rytm zatokowy bez ostrych zmian. Nadal czujesz ból w klatce?

- Nadal...

- Ale ten ból jest promieniujący? W jednym miejscu? Masz problemy z oddychaniem, nudności?

- Teraz jest mi niedobrze... - przyzna Borys.

Gdy Oliwia w 996 odcinku "Na dobre i na złe" zostanie bez wsparcia specjalisty chirurga, ratownicy przywiozą do szpitala dwie ofiary wypadku – w tym młodą kobietę z urazem wątroby, która będzie wymagać natychmiastowej operacji. Lekarka od razu ruszy do akcji, gotowa na wszystko, by rannej pomóc - nawet na poważne kłopoty w pracy. Cały czas jednak będzie czuwała nad Jakubkiem. Jednak dopiero o poranku okaże się, na co choruje Borys.

- Wstawaj leniu! Całą robotę musieliśmy za ciebie odwalić! Nie ma żadnego zawału!

- A skąd ty to wiesz?

- Dwa EKG, trzy troponiny w ciągu nocy, wszystko czyste. Jak się czujesz?

- Dobrze...

- No właśnie... - zacznie Oliwia, a Jakubek skończy za nią i tym razem postawi prawidłową diagnozę. To będzie refluks...

Kiedy 996 odcinek "Na dobre i na złe" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 996 "Na dobre i na złe", pierwszy nowego sezonu po wakacjach, będzie emitowany w środę, 9 września 2026 r., w TVP2.

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