Na dobre i na złe, odcinek 996: Pobity Mario znów sprowadzi na Blankę i ich córkę zagrożenie! Tak dojdzie do porwania Niny - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-09 9:12

Nowy sezon "Na dobre i na złe" zacznie się od porwania dziecka, czyli największego dramatu, jaki spadnie na Blankę (Pola Gonciarz) i Mario (Marcin Korcz)! Wystarczy jedna chwila nieuwagi i córka Milewskich w 996 odcinku "Na dobre i na złe" "zniknie" na spacerze w parku. Kto będzie stał za uprowadzeniem małej Niny (Rita Sobocińska)? Czy porwanie to będzie zemsta na Mario? To nie przypadek, że tuż przed zniknięciem Niny ktoś się zacznie kręcić koło Mario, który zostanie pobity... Kto porwie dziecko Milewskich? Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA.

Wysoka cena tajemnicy Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe". Kto go pobije?

Straszliwy cios spadnie na Milewskich w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach! I to w chwili, kiedy pojawi się szansa na to, że Blanka i Mario wreszcie się pogodzą, zaczną wszystko od nowa, a najgorsze, co mogło ich spotkać, dawno już za nimi. Nic bardziej mylnego.

Koszmar zacznie się na początku nowego sezonu "Na dobre i na złe", kiedy Mario zjawi się w mieszkaniu Blanki z podbitym okiem. Ukryje przed żoną prawdę o tym, skąd te ślady pobicia na jego twarzy. I za tę tajemnicę zapłaci wysoką cenę. Blanka od razu zasypie męża pytaniami, co się stało, on będzie się starał uniknąć odpowiedzi, usprawiedliwiając swój stan treningiem.

Nie przegap: Na dobre i na złe. Blanka i Mario wrócą do siebie w nowym sezonie! Wtedy nagle Milewscy stracą dziecko - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Blanka i Mario wrócą do siebie. Wtedy nagle stracą dziecko

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- Kto cię pobił?

- Nikt! Oberwałem na zajęciach.

- Na jakich zajęciach?!

- Z kickboxingu... Chodzę, żeby nie zardzewieć - wyjaśni Milewski. 

- Znowu się w coś wpakowałeś! - Blanka nie uwierzy w te zapewnienia.

- Co mam zrobić? Poprosić mojego trenera, żeby do ciebie zadzwonił? Może mam przedstawić jakieś nagranie?... Czekaj, mam kartę klubową, chcesz?! Pracuję, zajmuję się dzieckiem cztery razy w tygodniu, jestem na każde twoje wezwanie, uprawiam sport, nie piję, nie palę... Co jeszcze mam zrobić, żebyś nie traktowała mnie jak przegrywa?

- Nie kłam...

- Mówię prawdę!!!

Kto będzie śledził Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"?

Od słowa do słowa w 996 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach wybuchnie kolejna awantura Milewskich, po której Mario zabierze Ninę i trzaśnie drzwiami. Na zewnątrz będzie na niego czekał podejrzany mężczyzna, na którego widok Milewski aż zblednie. Kiedy wróci z córka do domu, mająca wyrzuty sumienia Blanka przeprosi go za swoje zachowanie. 

- Przepraszam, że tak na ciebie naskoczyłam rano... Masz rację. Nie możemy w kółko wracać do tego, co było... Doceniam, co dla nas robisz.

- Naprawdę?

- Tak…

Podejrzane telefony do Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe" przed porwaniem córki!

Pogodzona para zacznie się całować i w 996 odcinku "Na dobre i na złe" wyląduje razem w łóżku. Pełen nadziei na odzyskanie rodziny i żony Mario zapewni Blankę, że już nigdy nie nadużyje jej zaufania, nie narazi ich relacji i nie sprowadzi na nią i ich córkę zagrożenia. Blanka będzie marzyła tylko o tym, by między nimi już się ułożyło, by mroczna przeszłość byłego gangstera znów ich nie dopadła. Mario ciągle będzie ignorował uporczywe telefony z pewnego numeru. Byle tylko Blanka nic nie podejrzewała! 

Kto porwie Ninę w 996 odcinku "Na dobre i na złe"? Zniknięcie córki to zemsta na Mario!

Sielanka u Milewskich w 996 odcinku "Na dobre i na złe" nie potrwa jednak długo. Następnego dnia Blanka wybierze się z córką do parku i zauważy starszą kobietę, która straci przytomność. A gdy lekarka podbiegnie, by udzielić chorej pomocy, zostawi małą Ninę samą w wózku. Wystarczy tylko chwila nieuwagi... Po kilku minutach karetka przyjedzie po staruszkę, a Blanka z przerażeniem odkryje, że Nina zniknęła! 

Kto będzie stał za porwaniem córki Blanki i Mario w 996 odcinku "Na dobre i na złe"? Czy uprowadzenie dziecka to zemsta na Milewskim, który znów się naraził niebezpiecznym ludziom? To nie wyjaśni się od razu. Wkrótce jednak okaże się, że w porwaniu Niny maczał palce jeden z dawnych znajomych Mario. 

Pobity Mario z córką Niną, a obok zrozpaczona Blanka. O kulisach porwania w Na dobre i na złe czytaj w SE Superseriale.
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Kiedy 996 odcinek "Na dobre i na złe" po wakacjach w TVP2?

Odcinek 996 "Na dobre i na złe" widzowie TVP2 zobaczą w środę, 9 września 2026 r., o godz. 20.55. 

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