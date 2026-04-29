Na dobre i na złe, odcinek 992: Rodzina Agaty i Konicy powiększy się tuż po ślubie! Nie tylko Mania do nich dołączy? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 992 - środa, 6.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" Agata weźmie urlop, aby na spokojnie przygotować się na przyjazd Mani. Tym bardziej, że będzie miała jeszcze do wykończenia jej pokój, a także będzie chciała jeszcze porozmawiać z kuratorką dziewczynki, którą wspólnie z Rafałem postanowi zaadoptować tuż po swoim ekspresowym ślubie. Zwłaszcza, gdy dowie się, że ich przybrana córka ma jeszcze brata, który będzie przebywał w innym ośrodku.

W 992 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej o bracie Mani od kuratorki dziewczynki. Agata wprost zapyta kobietę o chłopca, który jak się okaże będzie cierpiał na poważne zaburzenie, w efekcie czego nie będzie przebywał w ośrodku ze swoją siostrą, bo będzie wymagał specjalistycznej opieki.

- Wiem, że przebywa w ośrodku specjalnym… Ale co jest właściwie z tym chłopcem? - spyta ją Agata.

- ...Autyzm - odpowie jej kobieta.

Agata zechce poznać i brata Mani w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale to w 992 odcinku "Na dobre i na złe" nie zniechęci Agaty, która zechce także odwiedzić i chłopca. Tym bardziej, że będzie on przecież bratem Mani, przez co Woźnicka będzie chciała, aby rodzeństwo miało ze sobą kontakt. Jednak to wcale nie będzie łatwe, bo tak jak w przypadku Mani będzie mogło rozbudzić nadzieję na więcej. A do tego kobieta nie będzie chciała dopuścić.

- Możemy się z nim spotkać? Zobaczyć go? - zapyta ją Woźnicka.

- ...A po co to pani? - zdziwi się kuratorka.

- Jak to?... Przecież to jest najbliższa rodzina Mani, ona pamięta brata bardzo dobrze, powinni mieć kontakt… - uzna lekarka.

- Nie podważam pani dobrych intencji, ale... to wszystko przecież prowadzi do różnych oczekiwań. Rozbudza nadzieje... Czasem lepiej nic nie robić, jeśli nie jest się gotowym na kolejny krok... - ostudzi jej entuzjazm kobieta.

Czy zatem w tej sytuacji w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Woźnicka zdecyduje się zaadoptować i brata Mani? A może za radą kuratorki jednak odpuści temat chłopca i skupi się wyłącznie na jego siostrze?

Tak Woźnicka, Konica i jego synowie powitają Manię w swoim domu w 992 odcinku "Na dobre i na złe"!

Szczególnie, że już następnego dnia w 992 odcinku "Na dobre i na złe" Mania w końcu dołączy do swojej nowej rodziny i przekroczy próg domu Agaty i Rafała. Oczywiście, zarówno świeżo upieczeni małżonkowie, jak i synowie Konicy - Jaś (Mateusz Bożek) i Adaś (Artur Sokólski), ciepło powitają im w swoim domu i przyjmą ją u siebie jak swoją.

- Cześć, siostra! - powita ją Adaś.

- Cześć!... Mogę też tak na ciebie mówić? - zapyta go od razu Mania.

- Wolałbym być bratem… - zażartuje chłopak.

- Chodź, pokażę ci twój pokój! - zaproponuje jej Agata.

Czy to w 992 odcinku "Na dobre i na złe" rozbudzi w niej chęć na więcej? Czy jednak nie odpuści tematu Lucka? Przekonamy się już niebawem!

