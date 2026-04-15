Na dobre i na złe, odcinek 990: Gloria kończy relację z Begerem, zatajając przed nim fakt spędzenia nocy z Zawadą - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Na dobre i na złe" emocje w Leśnej Górze ponownie sięgnęły zenitu, a lekarze musieli stawić czoła nie tylko skomplikowanym przypadkom medycznym, ale i zawirowaniom w życiu prywatnym. Doktor Wilczewski zajął się pacjentem, który po zażyciu leków na potencję stracił wzrok w jednym oku, podczas gdy Blanka walczyła o zdrowie młodej matki, u której leki na podtrzymanie ciąży wywołały groźne duszności. Nie mniej działo się w sferze uczuciowej, gdzie Maria przeżyła wstrząs po niespodziewanym spotkaniu z dawnym kochankiem, Jakubem Dobrym. Tymczasem Gloria stanęła przed trudnym wyborem między Begerem a Zawadą, co sprowokowało Maksa do ponownego ujawnienia swojego prawdziwego oblicza. Poprzedni tydzień zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami i skomplikowanymi relacjami. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Na dobre i na złe" odc. 990 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku szpitalem w Leśnej Górze wstrząsną dramatyczne wydarzenia. Stan zdrowia matki oczekującej czworaczków ulegnie nagłemu pogorszeniu, co zmusi zespół lekarzy do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu natychmiastowego cesarskiego cięcia. Operacja, w której asystować będzie Blanka, skomplikuje się z powodu groźnego krwotoku, rozpoczynając heroiczną walkę o uratowanie życia pacjentki. Równocześnie na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafi nastolatka, która po upadku ze schodów doznała uszkodzenia tętnicy, a Tomaszek dodatkowo zdiagnozuje u niej padaczkę. Wątki osobiste również nabiorą tempa – Gloria zakończy relację z Begerem, zatajając przed nim fakt spędzenia nocy z Zawadą, a Maria po traumatycznym doświadczeniu napaści seksualnej spróbuje wrócić do pracy, udając, że wszystko jest w porządku, choć w rzeczywistości będzie na skraju załamania nerwowego.

"Na dobre i na złe" odc. 990 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele medycznych i prywatnych perypetii personelu szpitala w Leśnej Górze z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego epizodu. Nadchodzące wydarzenia, pełne napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, zapowiadają odcinek, którego nie można przegapić. Na szczęście fani nie będą musieli długo czekać, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Premierowa emisja 990. odcinka serialu "Na dobre i na złe" odbędzie się w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. Akcja serialu, osadzona w szpitalu w Leśnej Górze, umiejętnie splata zawodowe wyzwania lekarzy z ich skomplikowanym życiem prywatnym, tworząc wciągające i pełne emocji historie. Produkcja słynie z poruszania trudnych dylematów etycznych i realistycznego przedstawiania medycznego świata, co jest jej ogromnym atutem. Obsada tego serialu to m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)