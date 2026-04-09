Na dobre i na złe, odcinek 989: Beger znów ujawni prawdziwe oblicze. Dowie się, że Gloria i Kamil Zawada są razem - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 989 - środa, 15.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Złamane serce Begera w 989 odcinku "Na dobre i na złe" zamieni się w tak twardą bryłę, że Maks znów stanie się okrutnym, żądnym zemsty facetem, który nie potrafi pogodzić się z odejściem ukochanej kobiety! Co prawda Gloria do niego nie wróci, nie zaryzykuje wszystkiego dla związku z mężczyzną, który musi sprawować wieczną kontrolę, ale Beger i tak poczuje się zdradzony! I zacznie się zachowywać wobec Glorii tak opryskliwie, że popchnie ją w ramiona rywala.

Gloria wybierze Kamila a nie Begera w 989 odcinku "Na dobre i na złe"

A zacznie się od tego, że w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria będzie musiała dokonać trudnego wyboru, bo o jej względy zacznie zabiegać nie tylko Beger, ale także Kamil. Obaj lekarze wpadną na siebie w jej mieszkaniu i sprawy znów się skomplikują. Bo Maks będzie pewien, że jego ukochana ma romans z innym i nie zamierza jej tego darować.

- Gloria się uczy... Wchodź - zaprosi go do środka Kamil.

- Nie będę wam przeszkadzał... - Beger szybko się pożegna, a Glorię od razu dopadną wyrzuty sumienia, że mogła nieświadomie zranić Maksa.

- Szlag! Nie chcę, żeby sobie coś pomyślał…

- Powiedziałem mu, że się uczysz. Jestem kompletnie ubrany, w butach… A nawet gdybym nie był, to nic mu do tego! - oceni Kamil.

Gloria postanowi od razu z Maksem porozmawiać, ale wtedy w 989 odcinku "Na dobre i na złe" do akcji wkroczy Blanka (Pola Gonciarz) i powstrzyma przyjaciółkę, która będzie chciała wytłumaczyć Begerowi, dlaczego Zawada u niej był.

- Jeszcze do niego nie wróciłaś, a znowu się dajesz kontrolować? Co to w ogóle za pomysły, żeby wpadać znienacka... To nie jest romantyczne, to jakiś normalny, regularny stalking!

- Przypominam ci, że ty sama tak pobiegłaś do Radwana nie raz!

- Zjesz z nami lody, a potem się prześpisz z tym pomysłem... Pogadać możesz z nim jutro! - rada Blanki zabrzmi sensownie, więc Gloria jej posłucha.

Zemsta Begera na Glorii w 989 odcinku "Na dobre i na złe"

Następnego poranka w 989 odcinku "Na dobre i na złe" Beger zrobi się wobec Glorii wyjątkowo chamski. Odkrycie, że jego ukochana ma innego, zaboli go tak bardzo, że postanowi się na niej zemścić. Jako dyrektor szpitala w Leśnej Górze będzie miał nad Glorią sporą władzę.

- Wywaliłeś mnie z grafiku operacji! Sprawdziłam w systemie, zabrałeś mi wszystkich pacjentów... Nie mam nawet dostępu do ich kart! Nie jesteś już ordynatorem kardiochirurgii... Nie możesz tego zrobić!

- Naprawdę?... A nie, czekaj... Jestem tu dyrektorem! Uff, już myślałem, że zaszła jakaś pomyłka… - zakpi z Glorii zraniony Beger. I od razu przeniesie ją na dyżur w poradni. Nie powstrzyma się też przed krytykowaniem pracy Kamila. Tak tym wkurzy Glorię, że będzie go miała serdecznie dosyć.

Gloria prześpi się z Kamilem w 989 odcinku "Na dobre i na złe"

Z kolei Kamil w 989 odcinku "Na dobre i na złe" wykorzysta okazję i zaprosi Glorię do siebie na sernik. Szybko jednak między lekarzami zrobi się gorąco. Zaproszenie na deser będzie tylko pretekstem, żeby mogli zostać sami i szczerze porozmawiać o jej relacji z Begerem. Ostatecznie zaczną się namiętnie całować i wylądują razem w łóżku.

- Jak się czujesz?

- W porządku…

- Wyrzuty sumienia?

- Trochę...

- Z powodu Begera?

- To go zrani, jak się dowie…

- Ja mu nie powiem…

Jaką cenę zapłacą kochankowie za swój romans w Leśnej Górze? To się wyjaśni w 990 odcinku "Na dobre i na złe", kiedy Gloria postanowi zakończyć związek z Maksem i zapowie mu, że nigdy do niego nie wróci. Zdruzgotany kardiochirurg nie będzie mógł uwierzyć, że po raz kolejny złamała mu serce...

Na dobre i na złe. Iga przeżyje operację, ale dojdzie do wypadku. Zostanie kaleką

