M jak miłość, odcinek 1926: Paweł pożegna się z życiem. Dobiją go wspomnienia o zmarłej France. Zostawi tylko list do matki- ZDJĘCIA

Czy Paweł zabije się w 1926 odcinku "M jak miłość"? Próba samobójcza Pawła będzie jedną z większych tragedii obecnego sezonu serialu. Jakby już nie wystarczyła śmierć Franki, depresja Zduńskiego, który miesiąc po pogrzebie żony porzucił syna Antosia i uciekł od bliskich. Na wiele tygodni ukrył się w opuszczonym domku, leśniczówce nad jeziorem w Kampinosie i właśnie tam postanowi ze sobą skończyć.

Paweł przy grobie Franki w 1926 odcinku "M jak miłość" powie, że znów będą razem

Jak dojdzie do tego, że w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł targnie się na swoje życie, żeby tylko znów być ze zmarłą Franką? Po czterech miesiącach siedzenia w kryjówce na odludziu kolejny raz wybierze się na grób Franki. Tylko po to, by wyznać ukochanej, że wkrótce się zobaczą...

Ostatni telefon Pawła do Piotrka w 1926 odcinku "M jak miłość"

Zaraz potem w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł zadzwoni do Piotrka (Marcin Mroczek) i nieoczekiwanie zapowie, że następnego dnia na dobre wróci do Antosia i rodziny. To będzie jego ostatni telefon do brata i rozmowa z Piotrkiem. Po czym wniesie do leśniczówki karton wódki i będzie pił całą noc. Rozmawiając ze nieżyjącą Franką, której powie, że lada moment do niej dołączy.

Wspomnienia o France dobiją Pawła w 1926 odcinka "M jak miłość"

Następnego wieczora w 1926 odcinku "M jak miłość" Paweł wróci do mieszkania w Warszawie, gdzie zaleją go wspomnienia chwil szczęścia z Franką. Przypomni sobie ich ślub w Bukowinie Tatrzańskiej, wyprawę w góry podczas miesiąca miodowego, narodziny ich syna i inne piękne momenty.

Pod ich wpływem znów sięgnie po alkohol, który połączy z lekami nasennymi. Zażyje całe opakowanie tabletek, lecz wcześniej napisze list do Marysi (Małgorzata Pieńkowskiej), w którym pożegna się z życiem. Dość szybko Paweł straci przytomność i padnie na podłogę, na ulubiony sweter Franki, który nosiła zawsze w górach.

Umierającego Pawła w finale 1926 odcinka "M jak miłość" znajdzie Marysia...

M jak miłość. Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki! Dowie się o drugim dziecku