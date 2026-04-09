M jak miłość, odcinek 1926: Artur wymknie się do Joanny! Wymyśli taką wymówkę, żeby oszukać Marysię - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1926 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1926 odcinku "M jak miłość" Artur zbyt długo nie wytrzyma bez Joanny! I mimo iż przecież Dobrzańska dała mu kosza, gdy w dniu swoich urodzin zjawił się w jej domu, gotowy w końcu ponownie zdradzić Marysię, co dzięki temu on przezwyciężył, to jednak wcale nie na długo. Wszystko przez to, że jak znów nadarzy się okazja, to czym prędzej poleci do swojej pięknej koleżanki, o której mimo odrzucenia, wciąż nie będzie mógł zapomnieć.

Tym bardziej, że wcale nie będzie z nią szczery w swoich zapewnianiach, że ma żonę i rodzinę, którą tak kocha, że nigdy nic tego nie zmieni. Zwłaszcza, że wówczas sam był gotowy to poświęcić właśnie dla Joanny, która przecież także tego chciała, ale wycofała się po konfrontacji z Agnes (Amanda Mincewicz). Jednak nie poszła aż tak daleko i nie zrezygnowała z pracy, która w 1926 odcinku "M jak miłość" dalej będzie miejscem spotkań lekarzy.

To będzie powodem spotkania Joanny i Artura w 1926 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1926 odcinku "M jak miłość" już nie tylko w tygodniu, gdy będzie funkcjonować przychodnia w Lipnicy, ale także i w weekendy, bo para znajdzie sobie nową okazję do spotkań. Szczególnie, że przecież już wcześniej Dobrzańska dała Rogowskiemu jasno do zrozumienia, że odtąd będą widywali się wyłącznie w pracy i tak właśnie się stanie. Aczkolwiek i ona zbyt długo nie wytrzyma bez Artura i znajdzie pretekst do ich kolejnego, szybszego spotkania!

W 1926 odcinku "M jak miłość" Artur wymknie się z domu do pracy w sobotę, czym mocno zszokuje Marysię. Tym bardziej, że przecież jej mąż nie będzie pracował w weekendy, ale dla pomysłu Joanny oczywiście chętnie zrobi wyjątek i czym prędzej popędzi do przychodni w Lipnicy, aby zobaczyć się z Dobrzańską!

- W sobotę do pracy idziesz? - spyta zdziwiona Marysia.

- Dzień profilaktyki kardiologicznej. Pomysł Joanny - wyjaśni Artur.

Rogowski kompletnie przepadnie z Dobrzańską w 1926 odcinku "M jak miłość"!

I wtedy w 1926 odcinku "M jak miłość" i dla Marysi już wszystko stanie się jasne. Rogowska wcale nie ucieszy się z planów męża, który coraz częściej zacznie wymykać się z domu do Joanny i to nawet w weekendy. W momencie, gdy ona będzie odchodzić od zmysłów, co dzieje się z Pawłem (Rafał Mroczek), z którym znów straci kontakt.

- Nie wiem, co musi się dziać w życiu Pawła, że nie chce wracać do swojego dziecka - zmartwi się Rogowska.

Ale Artur w 1926 odcinku "M jak miłość" zupełnie nie będzie się tym przejmował, gdyż jego głowę całkowicie zajmie Joanna. Do tego stopnia, że spędzi z piękną koleżanka kolejny piękny i długi dzień razem, zupełnie nieświadomy tego, jaka tragedia rozgrywa się u jego bliskich...

- W domu to nawet pewnie nie zauważyli, że mnie nie ma - skwituje Dobrzańskiej, Rogowski.

22