M jak miłość, odcinek 1932: Koszmar Kamy nie skończy się po zmianie pracy przez Marcina! Aneta ostrzeże ją przed nowym zagrożeniem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1932 - poniedziałek, 11.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1932 odcinku „M jak miłość” Kama zrozumie, że popełniła duży błąd stawiając Marcinowi ultimatum i zmuszając go w ten sposób do zmiany pracy. Szczególnie, że postawiła już sprawę na ostrzu noża i zagroziła mężowi nawet rozwodem, gdy ten nie chciał zrezygnować dla niej z bycia detektywem. Chodakowska nie zamierzała odpuszczać w tej kwestii, gdyż nie chciała więcej bać się o swojego ukochanego. Aż w końcu dopięła swego, bo mąż zamienił agencję na korporację.

Tyle tylko, że Marcin wcale nie był szczęśliwy z takiego obrotu spraw. I nic dziwnego, gdyż przecież bycie detektywem było czymś, co kocha, a korporacja będzie go męczyć. Tym bardziej, że z uwagi na dobro żony nie mógł przyjąć oferty swojej nowej szefowej Elżbiety (Katarzyna Dąbrowska) i zostać jej osobistym ochroniarzem. Ale Domańska mu nie odpuści, co wprawi Chodakowskiego w jeszcze większe przygnębienie, którego w 1932 odcinku „M jak miłość” już nawet nie zdoła ukryć przed żoną.

Kama zacznie żałować, że kazała Marcinowi zmienić pracę w 1932 odcinku „M jak miłość”!

W 1932 odcinku „M jak miłość” Chodakowska wyżali się Anecie, że ma do siebie żal, że tak naciskała Marcina na zmianę pracy. Tym bardziej, że Szymek (Staś Szczypiński) już wcześniej zwracał jej uwagę na to, że ojciec nie jest w niej szczęśliwy. I choć początkowo Chodakowski grał przed żoną, tak teraz i ona zauważy to samo przed czym ostrzegał ją jego syn.

- Mam straszne wyrzuty sumienia, że on zmienił tę pracę. On chodzi przygnębiony jak jakiś potępieniec - zwierzy się Anecie.

Tym bardziej, że wówczas jeszcze w 1932 odcinku „M jak miłość” ani Kama, ani Aneta, nie będą wiedziały, co tak naprawdę stoi za takim stanem Marcina. Oczywiście, Chodakowska będzie przypuszczać, że to wyłącznie brak ryzyka i adrenaliny, do których jej mąż będzie przyzwyczajony. Jednak problem będzie leżał głębiej i w końcu stanie się jasny dla obu pań!

Chodakowska wepchnie męża w ramiona Domańskiej w 1932 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że w 1932 odcinku „M jak miłość” Domańska nie odpuści Chodakowskiego i wciąż będzie go kusić swoją kobiecością i odważnymi propozycjami. Ale Marcin się jej nie ugnie, w związku z czym jego nowa szefowa zdecyduje się odwiedzić jego żonę, której jej podwładny będzie taki oddany i wierny.

W 1932 odcinku „M jak miłość” Elżbieta zjawi się w salonie Kamy i zacznie ją zagadywać o Marcinie, przy czym będzie bardzo pewna swego. Domańska da jej jasno doz zrozumienia, że jest zainteresowana jej mężem, ale Chodakowska zbyt długo nie pozostanie jej bierna. Jednak to pozwoli jej zrozumieć, że strach o Chodakowskiego wcale nie minął.

Tym bardziej, gdy skontaktuje się z Anetą, a ta tylko potwierdzi jej obawy! I wówczas fryzjerka już w ogóle zacznie żałować swojej decyzji. Szczególnie, że przez nią sama wepchnie męża w ramiona Elżbiety!

- Skarbie, zagrożenie to się czai wszędzie. Raz to jest banda gangsterów, a raz gorąca 40 - zapowie jej Aneta, na co Kamie jeszcze bardziej zrzednie mina.

