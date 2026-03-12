Na dobre i na złe, odcinek 985: Poważny błąd Alesia! By chronić Igę okłamie policję i przekona Begera do ukrycia prawdy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 985 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąg dalszy dramatu Igi Kaczorowskiej nastąpi w 985 odcinku "Na dobre i na złe", kiedy badania wykażą, że tętniak mózgu nie nadaje się do operacji. Przerażony Aleś nie podda się jednak w walce o życie ukochanej. Chociaż nawet profesor Artur Bart (Piotr Głowacki) będzie bezradny. Genialny neurochirurg z Leśnej Góry nie będzie wiedział jak zoperować Igę, żeby podczas zabiegu nie dostała udaru i nie zmarła na stole operacyjnym. Na tym jednak nie koniec tragicznych wieści.

Groźba procesu Igi w 985 odcinku "Na dobre i na złe"! Podała pacjentowi niewłaściwy lek

Bo Aleś w 985 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje, że Idze grozi sądowy proces, po tym, jak pracowała pod wpływem narkotyku i podała pacjentowi niewłaściwy lek. Stan Macieja (Sebastian Cybulski) nagle się pogorszy i będzie mu groził paraliż. W tej sytuacji Zagajewski poprosi Begera, by ukrył prawdę i lekarce pomógł. Bo w grę będzie wchodziło nie tylko życie Igi, jej powrót do zdrowia, ale także kariera lekarza.

- Sprawdziłem, że Iga nie jest podpisana pod wydaniem tych leków… Wiem, jak to brzmi, ale nikt poza mną i tobą nie musi wiedzieć... - Zdajesz sobie sprawę, że właśnie próbujesz mnie nakłonić do przestępstwa?! - Ona może stracić prawo do wykonywania zawodu, może nawet trafić do więzienia! Tu chodzi o kobietę, którą kocham… Co byś ty zrobił na moim miejscu?!

Julka weźmie na siebie winę Igi w 985 odcinku "Na dobre i na złe"

Niespodziewanie w 985 odcinku "Na dobre i na złe" winę za błąd medyczny weźmie na siebie Julka Burska (Aleksandra Hamakło), jako szefowa SOR-u, a więc przełożona Igi. Przyzna się, że to ona wydała niewłaściwy lek pacjentowi.

- To ja jestem podpisana pod wydaniem leków, nie Iga... To ja jestem odpowiedzialna za moich lekarzy na SOR-ze, a nawet nie zauważyłam, że dzieje się z nią coś złego! - Naprawdę chcesz to wszystko wziąć na siebie? To godne pochwały, ale oboje wiemy, że to nie ty - zauważy Beger.

Aleś będzie udawał Barta przed policjantami, żeby w 985 odcinku "Na dobre i na złe" nie przesłuchali Igi

Poważny błąd popełni też Aleś, gdy w szpitalu w 985 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się w policja. By ukochaną ochronić, Zagajewski posunie się do kłamstwa, udając profesora Barta, nie zgodzi się na przesłuchanie Igi, bo jej stan na to nie pozwoli. Wmówi policjantom, że jej lekarzem Kaczorowskiej i musi dbać przede wszystkim o jej zdrowie.

- Nie można jej teraz przesłuchać! - sprzeciwi się Aleś, podając się za Barta. - Pan Artur Bart, tak? Lekarz prowadzący pacjentki? - Pani Kaczorowska przeszła teraz przez szereg trudnych badań i jej obecny stan uniemożliwia przesłuchanie!

Oszustwo Alesia w 985 odcinku "Na dobre i na złe" zdemaskuje Maks Beger (Tomasz Ciachorowski), który od razu wybuchnie gniewem.

- Powinienem cię po czymś takim zwolnić! Wciągasz nas w bagno, rozumiesz?... Nie tylko mnie, narażasz cały szpital!