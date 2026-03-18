Na dobre i na złe, odcinek 985: Julka weźmie na siebie winę za błąd chorej Igi. Trafi do więzienia? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 985 - środa, 18.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Sytuacja w Leśnej Górze stanie się wyjątkowo napięta. Iga, która trafi do szpitala w ciężkim stanie z groźnym tętniakiem mózgu, nie będzie w stanie się bronić. Tymczasem na jaw wyjdzie, że pod wpływem substancji podała pacjentowi niewłaściwy lek. Stan chorego nagle się pogorszy, a mężczyźnie zacznie grozić paraliż.

Pacjent poszkodowany przez Igę zamierza walczyć o sprawiedliwość

Pacjent, który okaże się prawnikiem, nie zamierza odpuścić i od razu zapowie walkę:

- Ta... osoba, która mi to zrobiła, może pożegnać się z zawodem! Dopilnuję tego, żeby nigdy więcej nawet nie podeszła do żadnego pacjenta! A odszkodowanie będzie mi wypłacać zza krat!

Sytuację dodatkowo pogorszy niefortunna wypowiedź jednej z pielęgniarek, która zdradzi, że Iga była pod wpływem narkotyków. - (...) ...Obraża pacjentów i grozi doktor Kaczorowskiej, a to nie była jej wina! Ktoś podał jej te narkotyki!Narkotyki?… Przyjęła mnie lekarka pod wpływem narkotyków?!

Julka murem za Igą w 985 odcinku "Na dobre i na złe"

W tym momencie los Igi zawisnie na włosku.

Julka nie będzie mogła patrzeć na to obojętnie. Jako przełożona Igi na SOR-ze i jej przyjaciółka, postanowi działać. Zgłosi się do dyrektora Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski) i złoży szokujące oświadczenie.

- Został popełniony poważny błąd medyczny i… chciałabym się do niego przyznać! To ja jestem podpisana pod wydaniem leków, nie Iga... To ja jestem odpowiedzialna za moich lekarzy na SOR-ze, a nawet nie zauważyłam, że dzieje się z nią coś złego!

Beger nie da się jednak łatwo przekonać i od razu zauważy, że Julka bierze na siebie coś, czego nie zrobiła.

- Naprawdę chcesz to wszystko wziąć na siebie? To godne pochwały, ale oboje wiemy, że to nie ty…

Julka pozostanie jednak nieugięta i jasno wskaże powód swojej decyzji.

- Idze grożą dużo poważniejsze konsekwencje niż mnie... W tle rozegra się jeszcze jeden dramat. Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński), zdesperowany, by chronić ukochaną, posunie się do kłamstwa. Gdy w szpitalu pojawi się policja, podszyje się pod profesora Barta, by uniemożliwić przesłuchanie Igi.

- Sekundę, zaraz… Nie można jej teraz przesłuchać!

- Pan Artur Bart, tak? Lekarz prowadzący pacjentki?...

- Pani Kaczorowska przeszła teraz przez… szereg trudnych badań i jej obecny stan uniemożliwia przesłuchanie! W 985 odcinku „Na dobre i na złe” widzowie zobaczą, jak daleko można się posunąć z lojalności i przyjaźni. Julka zaryzykuje własną karierę i wolność, by ratować Igę, ale konsekwencje jej decyzji mogą być dramatyczne. Czy naprawdę uda jej się ochronić przyjaciółkę, czy tylko pogorszy sytuację?

Na dobre i na złe. Aleś będzie walczył o życie Igi