Na dobre i na złe, odcinek 984: Nowe stanowisko Falkowicza w Leśnej Górze. Zaprowadzi dziwne rządy - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 984 - środa, 11.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 984 odcinku "Na dobre i na złe" dyrektor Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) postanowi powierzyć Falkowiczowi opiekę nad młodymi adeptami medycyny, co wywoła sprzeciw u samego profesora. Według światseriali.interia.pl, konfrontacja będzie ostra.

– Ale… dlaczego ja?! – spróbuje protestować Falkowicz.

– Szpital może znów być szpitalem akademickim pełną gębą, a edukacja młodego pokolenia to nasz obowiązek, profesorze

– Chyba nie chce mi pan powiedzieć, że tak znamienity profesor jak pan nie poradzi sobie z kilkoma dzieciakami? – odpowie Beger.

– Oczywiście, że sobie poradzę! – prychnie Falkowicz, choć nie do końca przekonany.

Falkowicz na nowym stanowisku

Postawiony przed faktem dokonanym, Falkowicz spróbuje poprosić kolegów o wsparcie. Niestety, większość lekarzy znajdzie wymówki, by uniknąć dodatkowej odpowiedzialności.

– Spieszę się na zabieg… Artroskopia kolana – wymiga się Konica (Robert Koszucki).

– Zapalenie wyrostka – Michał (Mateusz Janicki) pójdzie w ślady byłego dyrektora.

– Ja… chyba zostawiłem włączone żelazko! – stwierdzi Borys (Marcin Zacharzewski).

Na placu boju zostanie tylko Tadek (Marcin Urbanke), choć nawet on nie będzie miał pełnej specjalizacji.

– Na mnie proszę nie patrzeć, ja nawet nie mam specjalizacji – przypomni Borucki. Okazuje się, że studenci, którzy trafią pod opiekę Falkowicza, będą pasjonatami sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. To wyprowadzi profesora z równowagi, ponieważ dla niego prawdziwy lekarz musi uczyć się myśleć samodzielnie.

Falkowicz wprowadzi nowe porządki

– Człowiek potrzebuje wyzwań, zagadek, samodzielnego myślenia, musi ćwiczyć umysł… Jeśli ktoś – albo coś – będzie robić wszystko za niego, dojdzie do katastrofy! Zaraz pan zobaczy, co to znaczy być prawdziwym lekarzem, a nie bufonem mądrującym się znad telefonu! – rzuci Falkowicz z charakterystycznym szelmowskim uśmiechem.W ramach lekcji, mentor zabierze studentom smartfony i wyśle ich do pacjentów, aby przeprowadzili wywiad medyczny w tradycyjny sposób – z kartką i długopisem.

– Rozejdziecie się po salach i zrobicie wywiad medyczny z wybranym pacjentem, ale nie za pomocą wspomagaczy, a jak za moich czasów studenckich. O ile, oczywiście, umiecie jeszcze pisać! – doda Falkowicz. Widzowie w 984 odcinku „Na dobre i na złe” zobaczą, czy młodzi adepci medycyny poradzą sobie w prawdziwym szpitalnym środowisku i czy Falkowicz zdoła przekazać im wiedzę, która wykracza poza podręczniki. Będzie to sprawdzian cierpliwości, kompetencji i prawdziwej odwagi w pracy lekarza.