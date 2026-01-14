Na dobre i na złe, odcinek 977: Beger wkroczy do mieszkania Janka - Drago! Tak znajdzie dowód przeciwko hakerowi - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 977 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnie wyznanie informatyka Janka wciąż nie da Begerowi spokoju w 977 odcinku "Na dobre i na złe". Błagał dyrektora szpitala, żeby go nie zostawiał, bo ktoś go zabije i przyznał się, że to on rozwalił system w Leśnej Górze, wziął za to duże pieniądze! Po ataku na swoje życie Drago zapadnie w śpiączkę, a lekarze będą podejrzewali, że Janek został otruty...

Walka o życie Drago w 977 odcinku "Na dobre i na złe" jeszcze się nie skończy. Po przeniesieniu na OIOM haker nie odzyska przytomności, nadal będzie w stanie śpiączki farmakologicznej. A Beger - zaszokowany tym, co Janek wyznał tuż przed utratą świadomości - postanowi na własną rękę przeprowadzić śledztwo i dowiedzieć się, kim naprawdę jest informatyk ze szpitala. W tym celu zakradnie się do jego mieszkania!

Matka Janka - Drago w 977 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się w Leśnej Górze

Z kolei Marcin Molenda (Filip Bobek) w 977 odcinku "Na dobre i na złe" z pomocą pielęgniarki Majki (Katarzyna Wuczko) postara się dotrzeć do rodziny Janka, by zawiadomić bliskich, że jest w ciężkim stanie. Nagle w Leśne Górze pojawi się matka Drago, Konstancja Kowalska (w tej roli Agnieszka Mandat), która wyzna lekarzom, że nie widziała syna od sześciu lat. Okaże się też, że kobieta nie ma pojęcia, czym się zajmuje Janek.

- Kiedy wyprowadził się z domu, to przez jakiś czas jeszcze wpadał na obiad albo po czyste koszule, ale potem zniknął zupełnie. Przysłał tylko kartkę: „Mamo, będzie lepiej, jak nic o mnie nie będziesz wiedziała. PS. Kocham cię."

- Dla nas pani syn też jest zagadką i to nie tylko medyczną...

Włamanie Begera do mieszkania Drago w 977 odcinku "Na dobre i na złe"! Odkryje tajemnicę hakera

W tym czasie w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Beger pojedzie do mieszkania Janka, wejdzie do środa, by tam poszukać możliwych przyczyn otrucia informatyka. W środku Maks znajdzie nie tylko pieniądze, które Drago dostał za atak hakerski na szpital w Leśnej Górze, ale także paszporty ze zdjęciem i różne nazwiska. Dociekliwy dyrektor zacznie łączyć wszystkie fakty i to, co powiedział mu Janek. Zrozumie, że on wcale nie bredził po zatruciu, że wszystko było prawdą...

Tak Beger uratuje Drago w 977 odcinku "Na dobre i na złe" po ataku mordercy - truciciela!

Po powrocie do Leśnej Góry w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Beger dowie się, że o stan Janka pytał jego ojciec... Konstancja jednak powie lekarzom,, że ojciec jej syna od dawna nie żyje. Na domiar złego Maks zauważy, jak podejrzany pielęgniarz wychodzi o Drago z sali na OIOM-ie z maską na twarzy. Wyjdzie na jaw, że to zabójca, który podał mu duże dawki epinefryny, by go zabić.

Tylko dzięki szybkiej reakcji Begera w 977 odcinku "Na dobre i na złe" uda się kolejny raz uratować Drago życie! W jednej chwili Maks zrozumie, kim jest napastnik u poprosi o ochronę dla Janka. Zrobi wszystko, żeby dopaść polującego na hakera mordercę - truciciela.