Na dobre i na złe, odcinek 977: Blanka wyleci z Leśnej Góry? Wróci z urlopu macierzyńskiego, a Beger powie jej o zwolnieniu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 977 - środa, 21.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 977 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka postanowi wrócić do pracy w Leśnej Górze jeszcze przed końcem swojego urlopu macierzyńskiego. Tym bardziej, gdy Jadzia obieca jej zająć się w tym czasie małą Niną. Zwłaszcza, że sama już nie będzie pracować w szpitalu, z którego zwolni ją Beger, aby poszukać nieco oszczędności. Szczególnie, w niepewnej i zadłużonej sytuacji placówki!

Tyle tylko, że w przypadku Milewskiej w 977 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie będzie lepiej, gdyż i dla niej Beger nie będzie miał najlepszych wieści! A to dlatego, że nowy dyrektor da jej jasno do zrozumienia, aby nie spodziewała się tego, że po powrocie z urlopu macierzyńskiego zdoła zrobić karierę w Leśnej Górze, bo bliżej jej będzie do podzielenia losu Jadzi!

Beger zwolni i Blankę ze szpitala w Leśnej Górze w 977 odcinku "Na dobre i na złe"?

A to będzie mogło dziwić tym bardziej, że przecież w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie nie byle jakim lekarzem. Tyle tylko, że nawet to nie da żadnego zapewnienia, że zostanie, gdyż Beger zwolni już nawet bardziej doświadczonych - Alinę (Katarzyna Skrzynecka) i Trettera (Piotr Garlicki), a teraz i młoda Milewska będzie mogła podzielić ich los. Tak samo jak już wcześniej Jadzia z Lucyną (Anna Samusionek) i Halinką (Joanna Jarmołowicz)!

Jednak w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Milewską od ich wszystkich będzie odróżniać jedno, co będzie dla niej jedyną szansą! A mianowicie bliska znajomość z Glorią (Aleksandra Grabowska), ukochaną Maksa, co da jej tutaj przewagę, bo Krasucka już będzie kręcić nosem, gdy Beger zwolni część personelu, a co dopiero będzie, gdy dowie się, że podobny los może spotkać jej przyjaciółkę!

Czy Gloria zdoła uratować swoją przyjaciółkę w 977 odcinku "Na dobre i na złe"?

Czy w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Glorii uda się załatwić u Maksa pozostanie Blanki w szpitalu? Tym bardziej, że była już gotowa sama odejść, gdy Beger zwalniał starszych kolegów, ale oczywiście jej były kochanek się na to nie zgodził. Ale gdy w grę wejdzie jej przyjaciółka, to Krasucką z pewnością będzie stać na więcej! A więc, czy zdoła uratować choć ją?

A może Milewska podzieli los starszych koleżanek i kolegi i także będzie musiała odejść z Leśnej Góry już na dobre? Czy pomoc Jadzi nie okaże się konieczna, bo lekarka i tak będzie musiała zostać z dzieckiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 977 odcinku "Na dobre i na złe"!