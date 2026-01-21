Na dobre i na złe, odcinek 977: Blanka i Mario znów będą rodziną? Nie będzie w stanie mu odmówić - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 977 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 977 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka i Mario znów wpadną na siebie w szpitalu, gdzie Milewski zjawi się, aby odebrać wyniki badań swojej siostry Weroniki (Klaudia Łapot), a jego żona, aby dowiedzieć się, co z jej przyszłością w Leśnej Górze po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Mąż Milewskiej od razu ją zagai, a ona tym razem już mu nie ucieknie!

- Hej, przepraszam, nie chciałem cię wystraszyć, że stoję i wyczekuję. Przyjechałem po wyniki badań Weroniki... I zobaczyłem twój samochód - zacznie Mario.

- Hej, nie wystraszyłeś - uspokoi go Blanka.

I z tego względu w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski od razu przejdzie do rzeczy. Mario zacznie opowiadać swojej żonie o powrocie do swojego życia, a przy okazji wyrazi także chęć powrotu do niej i ich córeczki. Ale oczywiście, równocześnie zda sobie sprawę, że jego żona wciąż będzie w związku z Radwanem, w związku z czym nie będzie na nią naciskał.

- Wiesz, że już nie muszę się ukrywać - wyzna jej mąż.

- Wiem, mówiłeś. Cieszę się - przyzna żona.

- Złożyłem wniosek o odzyskanie tożsamości, więc wracam do swojego życia, nazwiska. Może rodziny? Znaczy wiem, że jesteś teraz teraz z Radwanem. Nie wierzę, że to mówię, ale cieszę się, że masz przy sobie kogoś, na kim możesz się oprzeć - powie Milewski.

Blanka ulegnie Mario w 977 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale Blanka w 977 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie chciała brnąć w temat Krzyśka. A wręcz przeciwnie, gdyż bardziej zaciekawi ją powrót Mario i to, co będzie z nimi dalej. Jednak to pozostanie już tylko w kwestii samej Milewskiej.

- Jak to się robi? - zapyta go Milewska.

- Co? - spyta nieco zaskoczy Mario.

- Wraca do żywych - wyjaśni mu żona.

- A, muszę udowodnić, że omyłkowo, albo z powodów bezpieczeństwa zostałem uznany za zmarłego. Dostanę z powrotem pesel, dowód - wytłumaczy jej mąż.

- Czy ja nadal będę twoją żoną? - zapyta go otwarcie Blanka.

- Blanka będzie tak, jak będziesz chciała, żeby było. Sama zadecydujesz... - usłyszy w odpowiedzi.

Jednak w tym wszystkim w 977 odcinku "Na dobre i na złe" Mario będzie miał do żony jedną prośbą. A mianowicie to, aby pozwoliła mu być obecnym w życiu ich córeczki, na co Blanka ostatecznie się zgodzi, czego sam Krzysiek dowie się z rozmowy ze swoją ukochaną, która będzie już w drodze do swojego męża!

- W każdym razie w tej całej sytuacji, mam jedną prośbę. Chciałbym, żebyś pozwoliła mi się widywać z Niną - poprosi ją Milewski.

- Jak tam moje dziewczyny? - spyta ją potem Krzysiek.

- Dobrze, odebrałam Ninkę od pani Jadzi - odpowie mu Blanka.

- O to jedziesz już do domu, super. Ja też w drodze będę za 20 minut - ucieszy się Radwan.

- Wiesz co, będę troszkę później? Obiecałam Weronice, że do niej zajrzę. Mario chce zobaczyć Ninę. No nie potrafiłam mu odmówić - przyzna mu Milewska.

- Rozumiem - odpowie wyraźnie skwaszony Radwan.

- Wiesz, nie chciałam go zapraszać do nas, do ciebie - wyjaśni mu się Blanka, po czym jeszcze go dobije - Jest jej ojcem...

Radwan zrozumie, że traci Milewską i jej córkę w 977 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 977 odcinku "Na dobre i na złe" szczęśliwy Mario przyjmie żonę i córeczkę z otwartymi ramionami. A zwłaszcza Ninkę, którą od razu chwyci w objęcia. A jej będzie u niego jak w niebie, bo nawet się nie zająknie wbrew obawom Blanki!

- Mogę? - spyta żonę Mario.

- Pani Jadzia powiedziała, że trochę mało spała, więc może być marudna - przekaże mu Blanka, jednak wyda mu ich córeczkę. Tym bardziej, ze mąż zapewni ją, że da sobie radę i będzie mieć rację! - Chodź tu. Cześć, ale oczy to ty masz po tacie!

W 977 odcinku "Na dobre i na złe" ich widok ogromnie poruszy Blankę. Do tego stopnia, że zda sobie z tego sprawę i obserwujący ich Krzysiek, który na poważnie przestraszy się, że może je stracić. Czy będzie miał rację? Czy Milewscy znów będą rodziną? O tym przekonamy się już niebawem!