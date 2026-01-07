Na dobre i na złe, odcinek 975: Zaskakujące pojednanie Mario i Radwana! Po tym, co zrobi odda mu Blankę?- ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 975 pierwszy w 2026 roku - środa, 7.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry powróci "zmarły" Mario, czym mocno zszokuje Krzyśka! I nic dziwnego, gdyż przecież jakiś czas temu gangster sfingował swoją śmierć, o której głośno było w całym szpitalu! Tym bardziej, że przecież i tam pracował Milewski. A teraz wkroczy tam jakby nic się nie stało, a on nie musiał ukrywać.

Jednak w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski nie zrobi tego bez powodu, bo właśnie wtedy jego ciężarna siostra zacznie rodzić. I w tej sytuacji własne bezpieczeństwo Mario zejdzie na dalszy plan, gdyż najważniejsze stanie się dla niego życie Weroniki i jej dziecka. Szczególnie, gdy nie będzie mógł być ojcem dla swojej córeczki Niny (Rita Sobocińska)!

- Co ty tu robisz? - spyta zaskoczony Krzysiek.

- Przywiozłem siostrę, a co? - zapyta Mario.

- Myślałem, że musisz się ukrywać… - powie Radwan.

Radwan uratuje życie Weroniki i jej dziecka w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

Aczkolwiek sam w 975 odcinku "Na dobre i na złe" szybko zrozumie Mario, gdy zabierze ciężarną Weronikę na badania, gdy ta nagle przestanie czuć ruchy dziecka. I wówczas ginekolog zobaczy, że jej maleństwo owinęło się wokół pępowiny, przez co poród siłami natury nie będzie możliwy, gdyż będzie to zbyt niebezpieczne! I z tego względu ginekolog zdecyduje się na szybkie wykonanie cesarskiego cięcia, aby w ten sposób ratować życie nie tylko dziecka, ale także i jego matki!

I na szczęście, w 975 odcinku "Na dobre i na złe" to mu się uda, bo Weronika i jej dziecko przeżyją, za co Mario będzie mu dozgonnie wdzięczny! Do tego stopnia, że znów go zadziwi, gdy niespodziewanie wyciągnie do niego rękę na zgodę i oficjalnie przekaże swoją żonę w jego ręce!

- Chciałem podziękować za to, co zrobiłeś dla Weroniki... Uratowałeś ją i dziecko. Nie powinienem ci dobrze życzyć, ale... jeśli moja żona ma z kimś być, to dobrze, że to jesteś ty... Porządny z ciebie facet - wyzna Mario.

Krzysiek wreszcie przyzna się Mario do swojego kłamstwa w sprawie Blanki w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jak na jego wyznanie w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zareaguje Krzysiek? Czy wówczas oświeci go, że jednak nie do końca jest taki i przyzna mu się do swojego kłamstwa w sprawie swojego ślubu z Blanką?

A może celowo to przed nim ukryje, licząc na to, że Milewski już na dobre zniknie z życia swojej żony, a jego ukochanej, skoro on uratował życie jego siostry i jej dziecka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!