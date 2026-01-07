Na dobre i na złe, odcinek 975: Zaskakujące pojednanie Mario i Radwana! Po tym, co zrobi odda mu Blankę?- ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-01-07 21:21

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" w Leśnej Górze jak gdyby nic zjawi się "zmarły" Mario (Marcin Korcz)! Przywiezie do szpitala ciężarną siostrę Weronikę (Klaudia Łapot), która zacznie rodzić. Dlatego od razu trafi pod opiekę Radwana (Mateusz Damięcki). Tym bardziej, gdy badania wykażą, że konieczne okaże się wykonanie cesarskiego cięcia. Oczywiście, Krzysiek zajmie się pacjentką, ratując w ten sposób życie zarówno matki, jak i dziecka, za co mąż Blanki (Pola Gonciarz) będzie mu dozgonnie wdzięczny! Do tego stopnia, że sam wyciągnie do niego rękę na zgodę i oficjalnie odda mu swoją żonę, czym mocno go zszokuje! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

"Na dobre i na złe" odcinek 975 pierwszy w 2026 roku - środa, 7.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 975 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry powróci "zmarły" Mario, czym mocno zszokuje Krzyśka! I nic dziwnego, gdyż przecież jakiś czas temu gangster sfingował swoją śmierć, o której głośno było w całym szpitalu! Tym bardziej, że przecież i tam pracował Milewski. A teraz wkroczy tam jakby nic się nie stało, a on nie musiał ukrywać.

Jednak w 975 odcinku "Na dobre i na złe" Milewski nie zrobi tego bez powodu, bo właśnie wtedy jego ciężarna siostra zacznie rodzić. I w tej sytuacji własne bezpieczeństwo Mario zejdzie na dalszy plan, gdyż najważniejsze stanie się dla niego życie Weroniki i jej dziecka. Szczególnie, gdy nie będzie mógł być ojcem dla swojej córeczki Niny (Rita Sobocińska)!

- Co ty tu robisz? - spyta zaskoczony Krzysiek.

- Przywiozłem siostrę, a co? - zapyta Mario.

- Myślałem, że musisz się ukrywać… - powie Radwan.

Radwan uratuje życie Weroniki i jej dziecka w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

Aczkolwiek sam w 975 odcinku "Na dobre i na złe" szybko zrozumie Mario, gdy zabierze ciężarną Weronikę na badania, gdy ta nagle przestanie czuć ruchy dziecka. I wówczas ginekolog zobaczy, że jej maleństwo owinęło się wokół pępowiny, przez co poród siłami natury nie będzie możliwy, gdyż będzie to zbyt niebezpieczne! I z tego względu ginekolog zdecyduje się na szybkie wykonanie cesarskiego cięcia, aby w ten sposób ratować życie nie tylko dziecka, ale także i jego matki!

I na szczęście, w 975 odcinku "Na dobre i na złe" to mu się uda, bo Weronika i jej dziecko przeżyją, za co Mario będzie mu dozgonnie wdzięczny! Do tego stopnia, że znów go zadziwi, gdy niespodziewanie wyciągnie do niego rękę na zgodę i oficjalnie przekaże swoją żonę w jego ręce!

- Chciałem podziękować za to, co zrobiłeś dla Weroniki... Uratowałeś ją i dziecko. Nie powinienem ci dobrze życzyć, ale... jeśli moja żona ma z kimś być, to dobrze, że to jesteś ty... Porządny z ciebie facet - wyzna Mario.

Krzysiek wreszcie przyzna się Mario do swojego kłamstwa w sprawie Blanki w 975 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jak na jego wyznanie w 975 odcinku "Na dobre i na złe" zareaguje Krzysiek? Czy wówczas oświeci go, że jednak nie do końca jest taki i przyzna mu się do swojego kłamstwa w sprawie swojego ślubu z Blanką?

A może celowo to przed nim ukryje, licząc na to, że Milewski już na dobre zniknie z życia swojej żony, a jego ukochanej, skoro on uratował życie jego siostry i jej dziecka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 975 odcinku "Na dobre i na złe"!

Na dobre i na złe odc. 975. Mario (Marcin Korcz), Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki)
13 zdjęć
