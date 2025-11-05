Na dobre i na złe, odcinek 968: Iga w ciąży? Będzie miała dziecko z Alesiem? - WIDEO

"Na dobre i na złe" odcinek 968 - środa, 5.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęście Igi i Alesia w 968 odcinku "Na dobre i na złe" stanie pod znakiem zapytania! Praca w szpitalu w Leśnej Górze i związek będzie spełnieniem ich marzeń, ale doktor Kaczorowską czekają kolejne kłopoty. Ryzykowna przyjaźń Igi z Klemi (Weronika Walasiewicz), dziewczyną z półświatka, którą poznała w więzieniu, będzie miała fatalne skutki dla jej relacji z Aleksem. Ale zanim to nastąpi, Iga zacznie podejrzewać, że jest w ciąży!

Tak Iga w 968 odcinku "Na dobre i na złe" powie Alesiowi o ciąży

Przed dyżurem w Leśnej Górze w 968 odcinku "Na dobre i na złe" Iga obudzi Alesia, którego chrapanie nie da jej zmrużyć oka. Nie tylko dlatego zerwie się jeszcze przed budzikiem. Kaczorowska będzie się zadręczała myślami, co dalej, jak poradzi sobie po zmianach w szpitalu, pod rządami Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski). Szczególnie, że Zagajewski nie może liczyć na to, że zostanie w Leśnej Górze na stałe, bo ma niedokończone staże, pracuje bez wszystkich niezbędnych dokumentów.

Kiedy Aleś w 968 odcinku "Na dobre i na złe" spróbuje Igę uspokoić, ona wyskoczy nagle z wiadomością, że może być w ciąży. Nie robiła jeszcze testu ciążowego, ale spóźniający się okres to typowy objaw, że spodziewa się dziecka. Co prawda Zagajewski nie będzie krył zaskoczenia, ale wcale nie przestraszy się ciążą Igi.

Co wykaże test ciążowy Igi w 968 odcinku "Na dobre i na złe"?

Chociaż w finale 968 odcinka "Na dobre i na złe" test ciążowy niczego nie wykaże, to negatywny wynik da parze lekarzy wiele do myślenia. Aleś zaproponuje Idze, żeby zaczęli starać się o dziecko. Pomagając koleżance z celi i jej córce, Iga uzmysłowi sobie, że jest gotowa, żeby mieć dziecko z Aleksem i zostać matką.