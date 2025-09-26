Na dobre i na złe, odcinek 965: Blanka pożałuje wspólnej nocy z Radwanem! Przypomni sobie o Mario i czar szybko pryśnie - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 965 - środa, 15.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka i Radwan w końcu dadzą się ponieść namiętności! Dawni zakochani wykorzystają okazję, że Kubuś (Wiktor Trojan) będzie akurat u Joanny (Monika Kaleńska) i wylądują w łóżku tuż po tym, jak zaczną robić sobie zdjęcia na oficjalną stronę szpitala w Leśnej Górze na prośbę Agaty (Emilia Komarnicka)!

W 965 odcinku "Na dobre i na złe" Milewska i Radwan spędzą ze sobą namiętne chwile, po których Krzysiek aż uniesie się kilka metrów nad ziemię, gdyż właśnie spełni się jego marzenie. Jednak jak podaje swiatseriali.interia.pl Blanka nie podzieli jego entuzjazmu, gdyż po wszystkim przypomni sobie, że przecież ma męża!

- Czekałem tyle lat... - zacznie Krzysiek, któremu Blanka spróbuje przerwać, ale cały rozanielony jej nawet na to nie pozwoli - Nie pamiętam, kiedy byłem taki szczęśliwy!

- Krzysiu, ja mam męża... dziecko... - wetnie się w końcu Milewska.

Reakcja Blanki zabolą Krzyśka w 965 odcinku "Na dobre i na złe"!

I wówczas w 965 odcinku "Na dobre i na złe" czar pryśnie, a mina Krzyśka posmutnieje. Radwan w jednej chwili zda sobie sprawę ze swojego miejsca w szeregu, ale Blanka oczywiście nie będzie chciała, aby tak myślał.

- Rozumiem... Zdarzyło się... Przepraszam... - powie Radwan.

- Nie, to nie tak, ja... po prostu... Ja... - zacznie plątać się Milewska, po czym w końcu zapyta - Co teraz? Co będzie dalej?

- Chcę być z tobą. Całe życie na ciebie czekałem - zapowie jej Krzysiek.

- Kubuś jest teraz u Joanny, ale niedługo będzie tutaj. Co wtedy? - zapyta Blanka.

- Jakoś mu wyjaśnimy - uzna ginekolog, na co jego ukochana w 965 odcinku "Na dobre i na złe" przecząco pokręci głową.

Milewska poprosi Radwana, aby dał jej czas w 965 odcinku "Na dobre i na złe"!

I tym w 965 odcinku "Na dobre i na złe" ponownie zrani Krzyśka, który tym bardziej zrozumie, że w jej życiu nie ma dla niego miejsca...

- Nie chcesz tego? - zapyta Radwan.

- Nie wiem... Po prostu nie wiem, czy jestem gotowa na nowy związek... - przyzna mu szczerze Milewska.

W tym momencie w 965 odcinku "Na dobre i na złe" zrezygnowany Krzysiek już będzie chciał odejść, ale Blanka chwyci go za rękę i zatrzyma! Milewska poprosi dawnego ukochanego, aby dał jej trochę czasu na przemyślenia, na co on oczywiście się zgodzi. A w międzyczasie obieca także wciąż zajmować się nią i Niną (Rita Sobocińska)!

- Krzysiu, ja... Daj mi trochę czasu, żebym mogła to jakoś ogarnąć - poprosi go Blanka.

- Dobrze - zgodzi się Krzysiek.

- Nie wiem też, jak to zrobić, ale bardzo bym chciała wrócić do pracy. Z drugiej strony nie chce zostawiać Ninki samej... - doda Milewska.

- Jakoś temu zaradzimy - zapewni ją Radwan, po czym pocałuje w dłoń, tak jakby na chwilę zapomniał o tym, co stało się wcześniej. Ale tak samo jak ona, gdyż w tej chwili i na jej twarzy jednak pojawi się uśmiech! A zatem można przypuszczać, że czekanie Krzyśka będzie miało jednak szczęśliwy finał i para będzie w końcu razem!