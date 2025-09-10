Na dobre i na złe, odcinek 960: Bolesne pożegnanie Blanki i Mario. Będzie się go bała coraz bardziej - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 960 pierwszy po wakacjach - środa, 10.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2
Nowy sezon "Na dobre i na złe" rozpocznie się w 960 odcinku od decydującego rozstrzygnięcia w sprawie przyszłości Blanki i Mario. Gangster dostanie w końcu wynik testu na ojcostwo, upewni się, że Nina to jego córka i od razu ruszy do akcji. Gotów na wszystko, by na nowo być z rodziną... Kiedy zaczai się na ukochaną przed domem Radwana, Blanka wpadnie za to w panikę i ucieknie z Niną do szpitala w Leśnej Górze. Ale Mario znajdzie ją tam bez trudu.
Co wykażą wyniki badań chorej córki Blanki w 960 odcinku "Na dobre i na złe"?
Nie dość, że w 960 odcinku "Na dobre i na złe", pierwszym po wakacjach, Blanka będzie drżała ze strachu przed Mario, to jeszcze dojdzie lęk, że Nina może być poważnie chora na raka. Pod nadzorem Stefana Trettera (Piotr Garlicki) córka Blanki przejdzie szereg badań na oddziale pediatrii, które ostatecznie potwierdzą, że to niegroźne zapalenie ucha i nie ma ryzyka zachorowania na nowotwór.
Mario w 960 odcinku "Na dobre i na złe" będzie chciał odzyskać Blankę i córkę
Sytuacja Blanki tylko się pogorszy, gdy w szpitalu w 960 odcinku "Na dobre i na złe" nagle zjawi się jej "zmarły" mąż. Na jego widok Blanka aż zblednie, a w jej oczach pojawią się łzy. Nie pozwoli Mario zbliżyć się do siebie i córki.
- Zaraz dowiemy się kochanie, co ci jest. Mamusia nie da cię skrzywdzić...
- Hej - powie Mario, kiedy wejdzie do pokoju lekarskiego. - Spokojnie...
- Nie odważysz się!
- Na co?
- Po co tu przyszedłeś?! Przestań się zbliżać!
- A czemu ty...
- Nie odbierzesz mi mojego dziecka!
- Naszego dziecka...
- Przestań do mnie podchodzić powiedziałam!
- Chcę normalnie żyć, mieć rodzinę...
- Przecież to jest niemożliwe! Znowu sprowadzisz na nas jakieś nieszczęście!
- Ukrywasz się tutaj czy coś dzieje się z dzieckiem?
- Ona ma na imię Nina… Czekam na wyniki badań, ale ich nie ma... Proszę, zostaw nas...
- Nina... Pięknie... Dlaczego mnie oszukałaś? Blanka, ty się mnie boisz? - Mario, widząc strach w oczach Blanki, od razu wyjdzie. - Nigdy nie przestanę cię kochać... - pożegna się z żoną.