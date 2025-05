Na dobre i na złe, odcinek 959: Ostatnie chwile Blanki z córką w finale sezonu! Nikt nie będzie wiedział, kto zabrał jej dziecko - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" ostatni odcinek 959 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni odcinek "Na dobre i na złe" numer 959 przed przerwą wakacyjną dostarczy widzom wielu emocji! Nie tylko z powodu córki Blanki i Mario Milewskiego, która nagle zniknie ze szpitala w Leśnej Górze. Czy dojdzie do porwania dziecka, które zaledwie kilka dni wcześniej przyjdzie na świat? Wszystko wyjaśni się dopiero w kolejnym sezonie "Na dobre i na złe" we wrześniu, ale wiele będzie wskazywało na to, że za zaginięciem małej Niny będzie stał właśnie Mario.

Dlaczego nikt nie zauważy zniknięcia córki Blanki w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Jak to się stanie, że w finałowym 959 odcinku "Na dobre i na złe" początkowo nikt nie zauważy zniknięcia dziecko i dopiero Blanka po przebudzeniu z krótkiej drzemki zorientuje się, że nigdzie nie ma jej córeczki, że ktoś zabrał małą Ninę?

Potężna awaria w szpitalu w Leśnej Górze w finale sezonu "Na dobre i na złe"

W szpitalu w Leśnej Górze na koniec sezonu "Na dobre i na złe" dojdzie do kolejnej awarii systemu i lekarze stracą dostęp do badań. Dyrektor Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) postara się opanować kryzysową sytuację, ale życie pacjentów będzie zagrożone! Salowy Mundek (Grzegorz Małecki) będzie zmuszony włamać się nie tylko do szpitalnej lodówki, lecz też na salę operacyjną, by dostarczyć krew do operowanej pacjentki.

Walcząca z awarią Agata w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" zamknie SOR, wstrzyma przyjęcia pacjentów do szpitala, by nie narażać chorych. Aleś Zagajewski (Paweł Małaszyński) chcąc pomóc jednemu z pacjentów, który będzie pod wpływem alkoholu, wda się przez to w spór z Borysem Jakubkiem (Marcin Zacharzewski). Niestety lekarze z Leśnej Góry nie zdołają zapanować nad kryzysem...

Tak będą wyglądały ostatnie chwile Blanki z córką w finałowym 959 odcinku "Na dobre i na złe"

Tuż przez zniknięciem córki Blanka w finale sezonu "Na dobre i na złe" tylko przez krótką chwilę będzie się cieszyła, że Nina jest zdrowa, że ma ją przy sobie i Mario nie jest już dla nich żadnym zagrożeniem. Przekonana o tym, że wmówiła mężowi, że to Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki) jest ojcem dziecka, nie będzie nawet podejrzewała do czego jest zdolny Milewski, by udowodnić, że Nina to jego córka.

Na dobre i na złe. Ciężarna Blanka i Radwan szpiegowani przez Tomasza! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.