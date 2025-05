Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 958: Mario po porodzie Blanki wkroczy do szpitala! Tak pobierze próbkę do badania DNA, by potwierdzić, że Nina jest jego córką - ZDJĘCIA

Poród Blanki (Pola Gonciarz) w 958 odcinku "Na dobre i na złe" sprowadzi do szpitala w Leśnej Górze gangstera Mario (Marcin Korcz)! Przez cały czas Milewski będzie się czaił w pobliżu. W momencie kiedy Blanka urodzi córkę Ninę, a Stefan Tretter (Piotr Garlicki) zabierze dziecko na oddział noworodkowy, Mario wkroczy do środka. W przebraniu pielęgniarza mąż Blanki w 958 odcinku "Na dobre i na złe" zjawi się na oddziale, by przywitać się z córeczką. Obmyśli też plan, jak pobrać próbkę do badania DNA, które potwierdzi, że to on jest ojcem. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.