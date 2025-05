Na dobre i na złe, odcinek 957: Blanka zamieszka u Radwana. Tylko będą udawali rodzinę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Na dobre i na złe, odcinek 957: On będzie miłością Matyldy? To nie przypadek, że Olek pojawi się w życiu córki Falkowicza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Przeprowadzka Blanki do Radwana w 957 odcinku "Na dobre i na złe" otworzy nowy rozdział w ich relacji? Na to wygląda, bo Krzysztof nie będzie miał nic przeciwko, żeby uchodzić za ojca dziecka Blanki. To będzie jedyny sposób, by ciężarna lekarka pozbyła się gangstera ze swojego życia. Ale czy Mario uwierzy, że Blanka zaszła w ciążę z Krzyśkiem? Zwłaszcza, że żona nie powie mu, kiedy to się stało.

Mario w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zobaczy, jak Blanka wprowadza się do Radwana

Zdesperowany Mario w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zaczai się przed domem Radwana i będzie obserwował, jak Blanka wchodzi z walizkami do środka. To jednak nie będzie wystarczającym dowodem na to, że są razem. U boku Krzyśka i jego syna Kubusia ciężarna Blanka nareszcie odetchnie z ulgą, że ze strony męża gangstera nic jej nie grozi. Radwan zadba o nią, jakby naprawdę tworzyli parę.

- Jedno nieszczęście powoduje następne. To jest jak kostki domina. Wszystko się rozsypuje - zwierzy się przyjacielowi Blanka - Ty to już wszystko zatrzymałaś... - zapewni ją Krzysztof.

Syn Radwana w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zapyta, co go łączy z Blanką

Pierwsza noc Blanki w domu Radwana w 957 odcinku "Na dobre i na złe" upłynie bez żadnych komplikacji. Ciężarna lekarka nie powstrzyma jednak łez, analizując to, jakie konsekwencje może wywołać jej kłamstwo o ojcu dziecka. Tymczasem Kubuś zacznie dociekać czy ojciec związał się z Blanką i będzie miał z nią dziecko.

- Blanka to twoja dziewczyna? - Nie, a skąd ta myśl? - Tak się tylko zastanawiam... - opowie syn Radwana.