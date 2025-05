Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 957: Tak Blanka okłamie Mario, że jest w ciąży z Radwanem. Zapyta, kiedy to się stało - ZDJĘCIA,ZWIASTUN

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka (Pola Gonciarz) posunie się do kłamstwa, by Mario (Marcin Korcz) raz na zawsze zniknął z jej życia i nie stanowił zagrożenia dla niej i dziecka! Kiedy Milewski zjawi się w mieszkaniu Blanki, oskarżając ukochaną o to, że go oszukała, że wcale nie poroniła, ona powie, że ojcem dziecka jest Krzysiek Radwan (Mateusz Damięcki). To będzie cios dla Mario, który w 957 odcinku "Na dobre i na złe" zapyta żonę kiedy zdążyła zajść z nim w ciążę. Jaką odpowiedź usłyszy? Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.