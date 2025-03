Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 947: Tajemnica Latoszka wyjdzie na jaw po latach! Falkowicz i Mundek znajdą to w jego szafce - ZDJĘCIA, WIDEO

Mundek (Grzegorz Małecki) ledwo zacznie nową pracę w Leśnej Górze, a już wywoła niemały skandal! W 947 odcinku "Na dobre i na złe" zostanie przyłapany na grzebaniu w lekarskich szafkach, a Falkowicz (Michał Żebrowski) widząc, co ten wyprawia natychmiast sprowadzi go do pionu. Jednak prawda okaże się dużo bardziej szokująca! Mundek dostanie zadanie uporządkowania starych, nieużywanych szafek, a to co wraz z doktorem Falkowiczem znajdzie w jednej z nich, wprawi wszystkich w osłupienie. W 947 odcinku "Na dobre i na złe" Falkowicz sam zainteresowany zawartością odkryje tajemnicę Latoszka (Bartosz Opania), który zniknął w niespodziewanych okolicznościach. Poznaj szczegóły i zobacz to w naszym WIDEO oraz GALERII ZDJĘĆ.