Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 932: Marcin ukryje przed Dominiką, że Damian jest jego synem. Zrezygnuje z terapii - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 932 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin (Filip Bobek) odbierze wyniki testów DNA, które potwierdzą, że jest ojcem Damiana (Borys Otawa)! Jednak syn Molendy się o tym nie dowie. Powód? Słoma (Adam Graczyk) poprosi Marcina, by nie ujawniał 16-latkowi prawdy, żeby nie odbierał u syna. W tej sytuacji lekarz z Leśnej Góry w 932 odcinku "Na dobre i na złe" ukryje też przed Dominiką (Paulina Gałązka), że Damian to jest biologiczne dziecko. Czy tajemnica Marcina wyjdzie na jaw? Sprawdź, co się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA.