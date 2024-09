Na dobre i na złe, odcinek 929: Blanka i Radwan mijali się całe życie! Milewska wyzna mu, że kochała go do szaleństwa - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 929 - środa, 16.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka powróci z podróży z Hiszpanii, gdzie spędzała czas u swojej matki, Wiktorii (Katarzyna Dąbrowska). Krzysztof, szykujący się do wyjazdu na naukowy projekt w Czechach, postanowi się z nią pożegnać. Spotkanie tej dwójki będzie jednak miało o wiele głębszy wymiar, niż mogliby przypuszczać. W 929 odcinku "Na dobre i na złe" Radwan wyzna Blance, że to, co kiedyś między nimi było, przepadło bezpowrotnie, ale czy to rzeczywiście koniec?

Jak podaje światseriali.interia.pl spotkanie Blanki i Krzysztofa w 929 odcinku "Na dobre i na złe" okaże się emocjonalnym huraganem - oboje będą sobie wyrzucać mijające lata, w których nie potrafili otworzyć się na to, co czuli. Radwan z goryczą zauważy, że "całe życie się mijali". Ale to nie koniec rewelacji!

- Pamiętasz, co powiedziałeś mi na weselu? - Że cię kocham. - Dlaczego tak powiedziałeś? - Bo to prawda. - Krzysiu, ja... - Nic nie mów. Nie ma tematu. - Jeżeli myślisz, że ja po śmierci Mario... - Nie, nie myślę. Wiem, że chociaż Mario nie żyje, to nadal go kochasz.

Blanka wyzna Radwanowi, że kochała go od najmłodszych lat!

W 929 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do szokującego wyznania, na które nikt nie był przygotowany! Blanka, zawsze tak opanowana i profesjonalna, wybuchnie emocjami i przyzna Radwanowi, że przez całe lata skrywała przed nim swoje uczucia. Jej słowa będą pełne bólu i rozpaczy - okaże się, że była w nim zakochana jak nastolatka, szaleńczo i bezgranicznie!