Na dobre i na złe, odcinek 928: Marcin wykradnie próbkę krwi Damiana! Wreszcie zrobi testy DNA i potwierdzi czy jest jego synem - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 928 - środa, 9.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Damian w 928 odcinku "Na dobre i na złe" stanie się coraz większym zagrożeniem dla rodziny Marcina i Dominiki! Metody działania 16-latka, który desperacko chce odkryć swoją tożsamość, zyskać pewność czyim jest synem, doprowadzą Molendę do wybuchu. Szczególnie po tym jak pobity Damian trafi do szpitala w Leśnej Górze i zasugeruje Dominice, że to Marcin go tak urządził.

Damian w 928 odcinku "Na dobre i na złe" zażąda od Marcina testów DNA na ustalenie ojcostwa

Wściekły Molenda w 928 odcinku "Na dobre i na złe" chwyci Damiana za rękę i przestanie nad sobą panować! Syn Słomy ostrzeże jednak anestezjologa, żeby takie zachowanie może dla niego źle skończyć.

Na dobre i na złe. Marcin i Dominika prześladowani przez Damiana! Wrobi go w pobicie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Na twoim miejscu bym uważał, to źle wygląda... - Powiedziałem, że masz więcej nie rozmawiać z moją rodziną! - Ty mi nie będziesz mówił, co mam robić... - Dlaczego powiedziałeś Dominice, że cię pobiłem, co? - Nic nikomu nie powiedziałem. Ona sama to wywnioskowała. A to, że twoja żona ci nie ufa, to już nie jest moja sprawa... - Nie? Najpierw kradniesz zabawkę mojego dziecka, potem zjawiasz się pod moim domem, a teraz to! - Sam sobie na to zasłużyłeś doktorze Molenda. Udawaj sobie, kogo chcesz, ale Słoma mi już wszystko o tobie powiedział. Byłeś szują i szują pozostaniesz! - Nie, nie pozwolę ci się sprowokować! Rozumiesz? - Wiesz co, chciałoby się powiedzieć, że nie jesteś moim ojcem i nie możesz mi rozkazywać... - Bo nie jestem! I naprawdę nie wiem, co sobie ubzdurałeś! - To zróbmy test DNA... - postawi sprawę jasno Damian.

Czy Marcin w 928 odcinku "Na dobre i na złe" powie Dominice prawdę o Damianie?

W tej sytuacji w 928 odcinku "Na dobre i na złe" Marcin nie będzie miał innego wyjścia. Żeby Dominika nie poznała prawdy o badaniach DNA, o tym, że Damian może być jego synem, Molenda wykradnie próbki krwi 16-latka ze szpitalnego laboratorium. Nikt go nie zauważy, więc testy na ojcostwo zrobi w tajemnicy przed Dominiką i kolegami z Leśnej Góry. Jakie dadzą wyniki? Czy Damian naprawdę jest synem Marcina? To okaże się dopiero za jakiś czas.

Tymczasem Dominika w 928 odcinku "Na dobre i na złe" nabierze wątpliwości co do szczerości Marcina. - Przeraża mnie, że ja mogłam pomyśleć, że to ty... Ja już tak dłużej nie mogę...

- Co to znaczy, że już tak dłużej nie możesz?

- Że muszę wiedzieć o to tobie więcej... Muszę wiedzieć o tobie wszystko... - powie Molendzie ukochana. Na razie jednak niczego się nie dowie!