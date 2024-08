Na dobre i na złe, odcinek 924: Śmierć Mazura?! Markiewicz popełni tragiczny w skutkach błąd - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 924 - środa, 11.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Mazur wróci do Leśnej Góry po dłuższej przerwie, spowodowanej problemami z ręką. Przypomnijmy, że Piotr doznał porażenia splotu barkowego w trakcie nowatorskiej operacji Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski), przez co zmuszony był opuścić salę. Wówczas profesor zniknął ze szpitala i udzielał się wyłącznie zdalnie, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia, ale niestety w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej okaże się to już niemożliwe. Mazur zdecyduje się zrezygnować nie tylko z posady chirurga, ale także ordynatora kardiochirurgii i postanowi przenieść się do przyszpitalnej przychodni. Oczywiście, Piotr sam wskaże Maksa na swojego następcę, ale postawi przy tym jeden warunek! Beger będzie miał stworzyć u siebie etat dla znienawidzonej Oliwii (Irmina Liszkowska), co finalnie się stanie, gdyż Agata (Emilia Komarnicka) osobiście tego dopilnuje.

Mazur trafi w ręce Markiewicza w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Piotr podda się operacji kręgosłupa pod okiem Adama Markiewicza, któremu asystować będzie Tadek. I to właśnie on w trakcie zabiegu zorientuje się, że jego przełożony, zastępujący Artura Barta (Piotr Głowacki), mógł popełnić tragiczny w skutkach błąd, który nawet będzie mógł doprowadzić do śmierci Mazura! W 924 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej ordynatorowi neurochirurgii od razu zrzednie mina tym bardziej, że profesor nie od razu wybudzi się po zabiegu. Oczywiście, przy jego łóżku będzie czuwać zaniepokojona Oliwia, która będzie mu ogromnie wdzięczna za załatwienie wymarzonego stażu u Begera. Ale jej nietęga mina będzie mówić wiele. Czy zatem Mazur umrze i to właśnie z winy Markiewicza?

Markiewicz nie uniknie odpowiedzialność w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Póki co jeszcze nie wiadomo, czy Mazur w 924 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach przeżyje zabieg. Ale pewnym jest, że Markiewicz nie uniknie za to konsekwencji i już Bart z Igą Kaczorowską (Anna Szymańczyk) się o to postarają. A to dlatego, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej do Leśnej Góry ponownie wkroczy prokurator Grec (Jacek Mikołajczak), który wcześniej zajmował się sprawą jego szkodliwych medykamentów, które Sara Berezińska (Agnieszka Kawiorska) rozprowadzała w swojej prywatnej klinice "Medmex". I choć wtedy Markiewicz wywinął się od odpowiedzialności, gdyż uprzedził swoją wspólniczkę, tak teraz nie ujdzie mu to płazem!