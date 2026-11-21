Radek nie pomyli się co do Zuzy w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” policja zdobędzie wreszcie niezbite dowody na to, że to Zuza jest porywaczką Niny! Tym samym sprawdzą się podejrzenia Radka, który już od jakiegoś czasu będzie ją podejrzewał, gdy odkrył, że w pośpiechu i ze stratą sprzedała ona rodzinny dom, a na dodatek będzie świadkiem jej kolejnego uprowadzenia w szpitalu.

Wówczas Biegun zacznie śledzić Krawicz i ten sposób razem z Dorotą dojdą, że nie działa ona sama tylko z gangsterem Dawidem Rapackim (Daniel Mosior). A w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” policjanci w końcu trafią na kluczowy trop, gdy wreszcie otrzymają nagrania z fotopułapki z lasu od męża kobiety, z którą rozmawiał tam Radek.

Dorota potwierdzi, że to Krawicz jest porywaczką Niny w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” wideo nie pozostawi żadnych wątpliwości, że porywaczką Niny jest właśnie Zuza, która zabrała ją wózka pod nieobecność Blanki i ze sobą zabrała. Tuż po obejrzeniu nagrania zszokowana Dorota od razu skontaktuje się z Radkiem, który tym samym będzie miał co do niej rację.

- To Zuza, słyszysz? Jest na nagraniu z fotopułapki – przekaże mu Dorota.

W tym momencie w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Radek od razu spojrzy się na Zuzę, która tak samo jak on będzie akurat przebywać w domu Blanki razem z Niną i wynajętym przez Mario (Marcin Korcz) ochroniarzem. Wówczas i Krawicz spojrzy na Bieguna, a gdy zobaczy jego wzrok, to od razu domyśli się, ze została właśnie zdemaskowana!

Biegun zatrzyma Zuzę, ale to nie będzie koniec w 1007 odcinku „Na dobre i na złe”!

Oczywiście, w 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza od razu rzuci się do ucieczki, ale Radek z pomocą ochroniarza zdoła ją zatrzymać, czym mocno zszokuje Blankę, która jeszcze nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Ale gdy dowie się prawdy, to nie wytrzyma i od razu ruszy w kierunku skrępowanej już porywaczki. Jednak Biegun ją powstrzyma.

W 1007 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza zostanie zatrzymana, ale to wcale nie będzie koniec dramatu Milewskich, bo Krawicz powie im o ultimatum od Sergiusza (Mateusz Kaczmarek) i jego gangstera (Daniel Mosior), przez które Nina wciąż będzie znajdować się w niebezpieczeństwie, a akcja policji jeszcze się nie skończy!

- On nie zrezygnuje, jeżeli nie dostanie Niny! Mam wyznaczony czas 6 godzin! – powie im Zuza.

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 2 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Zuza zatrzymana przez policję! Blanka i Mario nie zdążą uciec z Niną?