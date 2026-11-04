Na dobre i na złe, odcinek 1006: Wiktoria będzie ratowała brata Bieguna! Ranny Dominik trafi do Leśnej Góry w kiepskim stanie - ZDJĘCIA

Wiktoria zajmie się rannym Dominikiem w 1006 odcinku "Na dobre i na złe"

W 1006 odcinku "Na dobre i na złe" personel Leśnej Góry będzie przygotowywał się na sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji. W szpitalu odbędzie się specjalne szkolenie, któremu przewodzić będą Kinga (Magdalena Kumorek) i Falkowicz (Michał Żebrowski). W całym zamieszaniu jeszcze tego samego dnia na SOR trafi pacjent w poważnym stanie. Będzie nim Dominik Biegun, brat policjanta Radka, który uczestniczył w śledztwie i poszukiwaniach porwanej wnuczki Consalidy. Ranny pacjent dozna urazu brzucha, który będzie wymagał szybkiej interwencji lekarzy. Jego przypadek trafi pod opiekę Wiktorii, a dla lekarki najważniejsze stanie się udzielenie mu pomocy i ustalenie, jak poważne są obrażenia.

Brat policjanta Radka Bieguna pojawi się w Leśnej Górze

Dominik będzie nową postacią w Leśnej Górze, a w jego rolę wcieli się Adam Wdówka, znany widzom z programu "Down the Road. Zespół w trasie". Jego udział w "Na dobre i na złe" będzie wyjątkowym elementem serialowej historii, a nie tylko kolejnym epizodem z pacjentem trafiającym do szpitala. Wątek Dominika został zapowiedziany już wcześniej, przy okazji informacji o nowym sezonie serialu. Teraz widzowie zobaczą go w Leśnej Górze, gdzie znajdzie się w sytuacji wymagającej pomocy medycznej.

Personel Leśnej Góry zmierzy się z kolejnym trudnym przypadkiem, a w tle kolejne porwanie

Przyjęcie Dominika na SOR nastąpi w dniu szkolenia z reagowania w nagłych sytuacjach, ale też. w momencie, w którym sytuacja Blanki (Pola Gonciarz) i jej córeczki Niny (Rita Sobocińska) będzie cały czas niepewna. Każdy zajmie się ćwiczeniami, a Consalida skupi się na Dominiku, a całą sprawę wykorzysta nieobliczalna Zuza (Aurora Lipartowska), by znów porwać dziecko!

Kiedy 1006 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1006 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 25 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Blanka odzyska Ninę, ale porywaczka jej córki wciąż będzie się czaić w pobliżu