Barwy szczęścia, odcinek 3447: Zaskakujące oświadczyny Modrzyckiego! Będzie miał żal do Weroniki - ZDJĘCIA

Błażej zacznie robić wyrzuty Weronice w 3447 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3447 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki zaprosi Weronikę na ekskluzywny obiad, aby mogli porozmawiać o ostatnich zmianach w ich życiu. Szczególnie, że naprawdę sporo się u nich wydarzy po odejściu Ciesielskiej z "Szoku", a następnie przejściu do jej redakcji i Radomira (Łukasz Wójcik) i Ewy (Gabriela Ziembicka), o co do byłej pracownicy będzie miał żal nie tylko Kornel (Jakub Bohosiewicz), ale i Błażej.

- To nie jest gra fair... Podbierasz mi dziennikarzy - zarzuci jej Błażej, cytowany przez swiatseriali.interia.pl.

W tym momencie w 3447 odcinku "Barw szczęścia" Weronika przypomni Błażejowi, że Radomir sam się do niej zgłosił, bo i tak planował zmienić pracę. Jednak w przypadku Ewy będzie nieco inaczej, co ukochana dosadnie mu uświadomi.

- A Ewa? - wytknie jej ukochany.

- Ty nie wykorzystujesz potencjału Ewki, a to naprawdę zdolna dziewczyna. Złożyłam jej propozycję, a ona ją przyjęła. Gdyby jej było w 'Szoku' dobrze, nie zrobiłaby tego - uświadomi go Weronika.

Modrzycki upewni się w swoim wyborze w 3447 odcinku "Barw szczęścia"!

Wówczas w 3447 odcinku "Barw szczęścia" Błażej zda sobie sprawę, że powinien bardziej zadbać o swój zespół, bo inaczej nie ma z Weroniką żadnych szans.

- Zadbam bardziej o mój zespół... Powiedz mi chociaż, czy ktoś jeszcze planuje transfer do ciebie? - spyta ją Modrzycki.

- Nie. Na razie - uzna Ciesielska, na co ukochany przyzna, że sam najchętniej oddałby jej Jezierskiego w zamian za pozostałych - Nie daje mi spokoju od rana. Wpadł w panikę, że wszyscy chcą go opuścić...

Wtedy w 3447 odcinku "Barw szczęścia" Weronika postanowi ratować Błażeja i zaproponuje ukochanemu, aby i on się do niej przeniósł. I wówczas Modrzycki upewni się w tym, że Ciesielska jest najlepszym, co go spotkało w życiu i z niego postanowi jej już nie wypuścić!

- Dzięki, ale nie samą pracą człowiek żyje. Są ważniejsze sprawy - uzna Błażej, po czym zabierze ukochaną na przejażdżkę karocą.

Błażej poprosi ukochaną o rękę w 3447 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej chwili w 3447 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki uklęknie przed Ciesielską na jedno kolano, wyciągnie pierścionek zaręczynowy i zada jej najważniejsze pytanie, czym kompletnie ją zaskoczy, bo zupełnie nie będzie się tego spodziewać.

- Zrobię wszystko, żebyś była szczęśliwa…Zostaniesz moją żoną? - spyta Modrzycki.

Ale oczywiście, w 3447 odcinku "Barw szczęścia" Weronika przyjmie jego oświadczyny i zgodzi się zostać jego żoną. Szczęśliwa Ciesielska rzuci się narzeczonemu na szyję i obsypie go pocałunkami.

- Oczywiście, że zostanę, wariacie! - powie Ciesielska.

Kiedy 3447 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3447 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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