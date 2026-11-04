Barwy szczęścia, odcinek 3450: Wyjątkowy czas Malwiny z Hermanem za miastem. Wyjadą, kiedy padnie ważna rozmowa - ZDJĘCIA

Malwina i Herman spędzą wyjątkowy dzień za miastem w 3450 odcinku "Barw szczęścia"

W 3450 odcinku "Barw szczęścia" Malwina i Herman postawią na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku. Wybiorą się na piknik, podczas którego będą mogli skupić się na sobie i wspólnie spędzonym czasie. Na zdjęciach, które można zobaczyć w galerii, widać ich podczas spotkania na świeżym powietrzu, w towarzystwie Rozalki (Inga Kulisiewicz). Dla Malwiny i Hermana będzie to okazja, by na chwilę zwolnić tempo i nacieszyć się wspólnymi chwilami.

Natalia opowie o aresztowanym Michale podczas obiadu u Jezierskich

Malwina z ukochanym przegapią jednak to, co zadzieje się w Warszawie. W 3450 odcinku "Barw szczęścia" ważne spotkanie odbędzie się w domu Jerzego i Małgorzaty. Małżeństwo zaprosi na obiad Józefinę oraz Natalię, a wizyta nie będzie wyłącznie okazją do towarzyskiej rozmowy. Zwoleńska poruszy temat Michała, kuriera, który zostanie aresztowany i wskaże ją jako prawniczkę mającą zająć się jego sprawą. Czy to zwiastuje kolejne problemy?

Malwina nie uchroni Natalii przed kłopotami?

Przypomnijmy, że Natalia pozna Michała w swojej kancelarii, gdy dostarczy jej przesyłki. Mężczyzna szybko zdobędzie jej sympatię, ale nie opowie jej wszystkiego o swojej przeszłości. Po aresztowaniu będzie przekonywał Zwoleńską, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Teraz prawniczka będzie musiała zmierzyć się z jego sprawą, a szczegóły dotyczące kuriera staną się tematem rozmowy przy obiedzie w 3450 odcinku "Barw szczęścia".