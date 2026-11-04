M jak miłość, odcinek 1959: Ostatnie chwile Olka i Anety przed aresztowaniem! Tylko jedna osoba wie, co naprawdę robił w noc zabójstwa Sowińskiego - ZDJĘCIA

Olek w 1959 odcinku "M jak miłość" nie przypomni sobie nocy zabójstwa Sowińskiego

Prawdziwy zabójca Sowińskiego, bezwzględny Mariusz Sanocki, w 1959 odcinku "M jak miłość" wciąż pozostanie bezkarny, a jedynym podejrzanym policji o dokonanie tej zbrodni w domu dyrektora kliniki będzie Olek.Dlaczego? Bo miał motyw, by zabić Sowińskiego. Od dawna bowiem toczyli ze sobą wojnę.

Nie ma już wątpliwości, że w 1959 odcinku "M jak miłość" Olek nie przypomni sobie, co robił w noc zabójstwa Sowińskiego dwa miesiące temu. Ich bójkę przed kliniką wiedziało wiele osób, ale wieczorem lekarz poszedł się upić do baru, gdzie też było sporo świadków.

Tak zginął Sowiński w "M jak miłość". Olek był przed jego domem przed zabójstwem!

Zanim Sowiński w 1942 odcinku "M jak miłość" zginął z rąk Mariusza, kompletnie pijany Olek wsiadł do taksówki, a taksówkarz zapytał go, dokąd jadą. Zamroczony alkoholem Chodakowski nie wskazał mu od razu celu kursu, musiał pomyśleć. To dlatego kamery monitoringu nagrały go przed domem Sowińskiego! Ale przecież nie wszedł do środka.

Za to w domu Sowińskiego był już wtedy Mariusz, który dopadł kochanka Kasi (Paulina Lasota) i zabił go z zimną krwią... Nikt go jednak nie widział. A Olek był w taksówce z kierowcą, który może mu dać alibi na tę noc.

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Policja nie znajdzie prawdziwego zabójcy Sowińskiego w 1959 odcinku "M jak miłość"

Kiedy w 1959 odcinku "M jak miłość" policja będzie szukać prawdziwego zabójcy Sowińskiego, Olek zacznie podejrzewać, że mógł zabić Sowińskiego, kiedy wyszedł pijany z baru w centrum miasta. A potem wymazał zbrodnię z pamięci z powodu amnezji dysocjacyjnej.

Najgorszych obaw Olka w 1959 odcinku "M jak miłość" nie podzieli Aneta, która doskonale pamięta, jak kompletnie pijany mąż wrócił do mieszkania w środku nocy, już po godzinie trzeciej i nie miał na sobie żadnych śladów zbrodni.

Tego dnia w klinice Olka pojawi się policja, która oficjalnie zatrzyma Chodakowskiego pod zarzutem zabójstwa Sowińskiego. A jedyną osobą, która może ujawnić, co robił wtedy w nocy będzie taksówkarz...

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.