Barwy szczęścia, odcinek 3449: Celina zostanie testerką wierności. Za pieniądze będzie podrywała facetów, a Łukasz wpadnie w szał

Celina dostanie nietypową propozycję pracy jako testerka wierności

Gdy Celina i Łukasz w 3448 odcinku "Barw szczęścia" poznają klientkę zainteresowaną sprawdzeniem wierności swojego partnera, narodzi się nowy pomysł na wykorzystanie umiejętności śledczych i czujności detektywki. Kobieta będzie szukała osoby, która podejmie się prowokacji, a jej wybór padnie na Brońską. W ten sposób Celina otrzyma propozycję zostania testerką wierności. Dla kobiety będzie to szansa na zarobek, ale pomysł od początku wzbudzi zastrzeżenia Sadowskiego. Łukasz nie będzie przekonany, czy podrywanie obcych mężczyzn w ramach zawodowych obowiązków to dobry pomysł. Celina nie potraktuje jednak jego sprzeciwu jako powodu, by odrzucić ofertę.

W 3449 odcinku "Barw szczęścia" Celina zacznie uwodzić mężczyzn na zlecenie

W kolejnym odcinku Brońska podejmie decyzję i rozpocznie pracę jako testerka wierności. Jej zadaniem będzie nawiązywanie kontaktu z mężczyznami, którzy mają zostać sprawdzeni na zlecenie swoich partnerek. Celina będzie musiała przekonać się, czy są podatni na flirt i czy zdecydują się przekroczyć granice związku. Pierwsza prowokacja szybko przyniesie efekty. Celina przyciągnie uwagę mężczyzny, którego wierność ma zweryfikować. Nowe zajęcie okaże się więc czymś więcej niż tylko niewinnym dorabianiem. Brońska będzie musiała wcielić się w rolę uwodzicielki, a jej zachowanie może wywołać kolejne spięcia z Łukaszem.

Łukasz nie zaakceptuje nowego zajęcia Celiny

Sadowski od początku będzie przeciwny temu, by jego partnerka zarabiała na podrywaniu innych mężczyzn. W 3449 odcinku "Barw szczęścia" Celina mimo jego zastrzeżeń postawi na swoim. Dla Łukasza będzie to trudne do zaakceptowania, zwłaszcza gdy zobaczy, że Brońska naprawdę angażuje się w nowe obowiązki. Czy Celina zdoła pogodzić nietypową pracę z życiem prywatnym? A może jej decyzja doprowadzi do poważnego kryzysu w związku z Sadowskim? To wyjdzie na jaw niebawem.

Kiedy 3449 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3449 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.